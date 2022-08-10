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Doğu Akdeniz'deki Sondaj Çalışmalarında Kıbrıs'ta Şehit Edilen 3 Kardeşin Anısı Yaşatılacak

10 Ağustos 2022 Çarşamba 18:30
Doğu Akdeniz'deki Sondaj Çalışmalarında Kıbrıs'ta Şehit Edilen 3 Kardeşin Anısı Yaşatılacak

TC Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kıbrıs'ta 59 yıl önce Rum çetelerce katledilen üç kardeşinin isminin Doğu Akdeniz'de görev yapacak yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'a eşlik eden 3 gemiye verilmesini, "Bu devletimizin büyüklüğünü, yaşanan o katliamı unutmadığını ve unutturmadığını gösteriyor. Ailece çok heyecanlı ve gururluyuz." diye değerlendirdi.

Kıbrıs'ta, 24 Aralık 1963 gecesi Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nda görevli olan Tabip Binbaşı Nihat İlha´ın eşi Mürüvvet ve çocukları Murat, Hakan, Kutsi; eve giren EOKA olarak bilinen Rum çetesi tarafından küvette kurşuna dizilerek katledildi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kapsamlı iş planının ilk adımı olan Yörükler-1 kuyusunda görev yapacak sondaj gemisi Abdülhamid Han'a eşlik edecek üç gemiye şehitler Murat, Hakan, Kutsi'nin isimleri verildi.

Şehitlerin kardeşi Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının görev yaptığı esnada üç kardeşi ve annelerinin şehit edildiğini anımsattı.

Ailesinin katledildiğini bir gün sonra öğrenen babasının haberi ilk aldığında "vatan sağ olsun" dediğini anlatan İlhan, bu olay sonrası şehitlerin Elazığ'a getirilip defnedildiğini ve babasının da Elazığ'da görevine devam ederek, şehitleri her gün kabirlerinde ziyaret ettiğini söyledi.

- "Babam bu acıyı vefat edene kadar içinde taşıdı"

Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın 1970'te mecburi hizmet için Elazığ'a gelen annesi doktor Tülay İlhan'la evlendiğini belirten İlhan, "Birlikte yaşadığımız 45 yıl boyunca babamın bu acıyı hiç unutmadığına şahit oldum. Babam bu acıyı yıllarca içinde taşıdı, 2016'da vefat edene kadar da bunu taşıdı. Babam şu an Elazığ'da şehitlikte Mürüvvet anne, Murat, Kutsi ve Hakan'la ebedi istirahatgahında." diye konuştu.

- "Ailecek çok heyecanlı ve gururluyuz"

İlhan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in yaklaşık 15 ay önce kendisini arayarak, yeni devreye girecek üç sondaj destek gemisine üç şehidin isimlerinin verileceğini söylediğini aktararak, şöyle konuştu:

"Bizi Mavi Vatan'da görev yapacak o gemilere davet ettiler. Oğlumla birlikte Filyos'ta gemileri ziyaret ettik. Gemilerin hepsinde Mürüvvet anne ve üç ağabeyimin fotoğraf ve öyküleri var. Gemilerin Abdülhamid Han'a eşlik etmesi beni çok duygulandırdı. Kıbrıs'ın yanı başında arama çalışmalarında görev yapacak olmaları Mavi Vatan'da üç şehidin de görevlerine devam ettiğini bize gösteriyor.

Devletimiz çok büyük, bunu hepimizin bilmesi gerekiyor. 59 yıl sonra üç şehidin isminin Mavi Vatan'da arama yapan üç gemiye veriyor devletimiz ve bu gemiler hala görev yapıyorlar. Bu devletimizin büyüklüğünü, yaşanan o katliamı unutmadığını ve unutturmadığını gösteriyor. Ailece çok heyecanlı ve gururluyuz. Türk halkının da bu duyguyu paylaştığını düşünüyorum, üç küçük şehidimizin ismi şu anda Mavi Vatan'da görev yapan üç gemide yaşıyor."

Makam odasında şehit kardeşlerinin isminin yer aldığı üç gemi ve babasının fotoğrafı bulunan İlhan, babasının fotoğrafının Kıbrıs'ta yaşanan katliam sonrası Türkiye'ye yeni döndüğü süreçte çekildiğini sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 10.08.2022 19:01
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