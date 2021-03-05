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Doğu Akdeniz'deki enerji politikaları Londra'da tartışıldı

 İngiltere'nin eski Kıbrıs özel temsilcisi Lord David Hannay, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorununun birbiriyle bağlantılı olduğunu, keşfedilen gaz yataklarının Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olabileceğini söyledi.

05 Mart 2021 Cuma 11:15
Doğu Akdeniz'deki enerji politikaları Londra'da tartışıldı
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Londra merkezli "Circle Foundation" tarafından çevrimiçi düzenlenen "Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Enerji Güvenliği: Krizden Çıkışın Yol Haritası" başlıklı programa  Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Öztürk Selvitop, İngiltere'nin eski Kıbrıs Özel Temsilcisi Lord David Hannay ve Oslo Barış Çalışmaları Enstitüsü (PRIO) Kıbrıs Merkezi Müdürü Harry Tzimitras katıldı.

Burada konuşan Selvitop, Doğu Akdeniz'in bölgesel ve uluslararası bağlamda karmaşık ilişkileri barındırdığına dikkati çekti.

Türkiye'nin enerji diplomasisinin temellerini teknik ve ticari olarak uygulanabilir uluslararası projelerin oluşturduğunu vurgulayan Selvitop, bu projelerin barış, istikrar ve dünya ticareti için bölgeyi aşan benzersiz fırsatlar sunduğunu belirtti.

Selvitop, "Çok yönlü projelerle enerjiyi barış ve istikrarın korunması için nasıl kullandığımızı bir kaç kez gösterdik. Güney gaz koridorunun arka planı olan TANAP gibi bir kaç proje geliştirdik. Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak Türk akımı gerçekleştirildi. Ayrıca Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattıyla Hazar Denizi'ndeki hidrokarbon kaynaklarını dünya pazarına taşıyacak tarihi bir projeye imza attık." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin Avrupa'nın arz güvenliğine önem veren çok yönlü ve pozitif bir enerji politikasına sahip olduğunun altını çizen Selvitop, bunun taraflar için bir şans olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Selvitop, Türkiye'nin artan LNG ve yer altı gaz depolama kapasitesiyle Avrupa'nın artan talebini ve aynı anda azalan üretimini destekleyebileceğini, bölgedeki gazı dünyaya en düşük maliyetle sunacağını ifade etti.

2015 yılında bölgenin ilk doğalgaz ticaret platformu olarak İstanbul Enerji Borsasını kurduklarını anlatan Selvitop, burada enerji piyasalarının verimli, şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi ve geliştirilmesi için bazı araçlar ortaya koyduklarını kaydetti.

İngiltere'nin eski Kıbrıs Özel Temsilcisi Lord David Hannay ise konuşmasında Kıbrıs sorunuyla Doğu Akdeniz sorununun birbiriyle bağlantılı olduğuna işaret ederek, "Doğu Akdeniz'de keşfedilen gaz yatakları Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olabilir. İki devletli çözüme yönelik Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan tarafından bir adım atılmıyor. " ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 05.03.2021 12:37
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