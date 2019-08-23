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“Doğu Akdeniz'de KKTC ve Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerliliği yoktur“

 Mevlüt Çavuşoğlu, Cebran Bassil ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

“Doğu Akdeniz'de KKTC ve Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerliliği yoktur“

 Mevlüt Çavuşoğlu, Cebran Bassil ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:25
“Doğu Akdeniz'de KKTC ve Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerliliği yoktur“

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerli olmadığını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Lübnan ziyareti kapsamında başkent Beyrut'ta Lübnanlı mevkidaşı Cebran Bassil ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj gemileriyle çalışmalar yaptığını anımsatan Çavuşoğlu, hem kendi kıta sahanlığında hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ruhsat verdiği alanlarda Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için faaliyetler yürüttüklerine işaret etti.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının haklarını sonuna kadar savunacaklarının altını çizerek, "Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerliliği yoktur." ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 23.08.2019 15:42
Anahtar Kelimeler:
Mevlut çavuşoğluDoğu Akdeniz
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