“Doğu Akdeniz'de KKTC ve Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerliliği yoktur“

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerli olmadığını bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Lübnan ziyareti kapsamında başkent Beyrut'ta Lübnanlı mevkidaşı Cebran Bassil ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının haklarını sonuna kadar savunacaklarının altını çizerek, "Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerliliği yoktur." ifadesini kullandı.