Diyarbakır’da 120 Kıbrıs Gazisine madalya ve berat

VALİ HASAN BASRİ GÜZELOĞLU:"KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN DOĞMASINA NEDEN OLAN VE ÇÖZÜMSÜZLÜĞE TERK EDEN ZİHNİYET BUGÜN HALA KÜRESEL ÖLÇEKTE EGEMENDİR. GEÇMİŞTE YAŞANANLARDAN DERS ALMAYANLARIN GELECEKTE VAR OLMA ŞANSI YOKTUR"

Diyarbakır'da düzenlenen törenle Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 120 gaziye madalya ve beratları takdim edildi.

Valilik koordinesinde Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bütün şehitleri ve gazileri saygı ve minnetle andıklarını söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Güzeloğlu, Diyarbakırlı gazilerle bir arada olmaktan onur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

Güzeloğlu, 45 yıl önce gerçekleşen bu harekatın hâlâ gündemde yerini koruduğunu ifade ederek, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın doğmasına neden olan ve çözümsüzlüğe terk eden zihniyet bugün hala küresel ölçekte egemendir. Geçmişte yaşananlardan ders almayanların gelecekte var olma şansı yoktur." Dedi.

Açar, "Bu mücadelede kararlıkla yer alan şehitlere, gazilerimize şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Siraç Ezer de Kıbrıs gazisi olarak bu törende madalya almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Ezer, "Konu vatan olunca şimdi de vatanımız, bayrağımız için her zaman mücadeleye hazırız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 120 gaziye madalya ve beratları takdim edildi.

Törene, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, kaymakamlar, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, askeri erkan, gaziler ve yakınları katıldı.