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Diyarbakır\'da 5 Ton 81 Kilogram Esrar, 14 Milyon 169 Bin 150 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Ankara, 9 Eylül 20 : TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır\'ın Lice ilçesinde 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevirin ele geçirildiğini belirtti.

09 Eylül 2020 Çarşamba 10:10
Diyarbakır\'da 5 Ton 81 Kilogram Esrar, 14 Milyon 169 Bin 150 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Ankara, 9 Eylül 20 : TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevirin ele geçirildiğini belirtti.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, teröre büyük darbe vurulduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, "Diyarbakır Lice'de bugün, Yıldırım 7 Narko Terörizm Operasyonu'nda 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi. Tebrikler jandarma." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda önceden tespit edilen 255 farklı noktada, 2 ton 221 kg toz, 2 ton 860 kg kubar olmak üzere toplam 5 ton 81 kg esrar maddesi, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisi ile kenevir tarlalarını sulamak maksadıyla kullanılan 11 bin 525 metre sulama hortumu ve 2 su motoru ele geçirildiği bildirildi.
Açıklamada, operasyonda kapsamında uyuşturucu madde ile suçüstü yakalanan 3 zanlının tutuklandığı kaydedildi.
(AA/AK/ŞEB)
 

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