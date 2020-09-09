Diyarbakır\'da 5 Ton 81 Kilogram Esrar, 14 Milyon 169 Bin 150 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Ankara, 9 Eylül 20 : TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevirin ele geçirildiğini belirtti.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, teröre büyük darbe vurulduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, "Diyarbakır Lice'de bugün, Yıldırım 7 Narko Terörizm Operasyonu'nda 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi. Tebrikler jandarma." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, operasyonda kapsamında uyuşturucu madde ile suçüstü yakalanan 3 zanlının tutuklandığı kaydedildi.
(AA/AK/ŞEB)