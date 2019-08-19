Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine operasyon

HDP'li 3 büyükşehir belediyesi sabah saatlerinde polis çemberine alındı!

büyükşehir belediye başkanlıklarına yönelik operasyonla ilgili, İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Buna göre, 3 kentin HDP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı ve yerlerine başkan vekilleri görevlendirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertangörevlerinden uzaklaştırılırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkan vekili olarak görevlendirildi.