Diyarbakır'da 1 ton 867 kilo toz esrar ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili Twitter'dan bilgi vererek ele geçirilen esrarın görselini paylaştı.
Paylaşımda, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 ton 867 kilogram toz esrar, 497 kilogram kubar esrar ve 59 kilogram skunk esrar ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.
10 Kasım 2021 Çarşamba 10:45
Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili Twitter'dan bilgi vererek ele geçirilen esrarın görselini paylaştı.
Son Güncelleme: 10.11.2021 12:18