Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103270
ALTIN
227.272
DOLAR
5.3222
STERLİN
6.9269
EURO
6.0387
Türkiye'de aranan kişi KKTC'de hırsızlıktan yakalandı
TÜRKİYE'DE ARANAN KİŞİ KKTC'DE HIRSIZLIKTAN...
İşyerine son kazık
İŞYERİNİ SOYDULAR
Tacizci 4 yıl hapis yatacak
TACİZCİ 4 YIL HAPİS YATACAK
Bu yolda traktör bile zor gider
BU YOLDA TRAKTÖR BİLE ZOR GİDER
banner282
Flaş Haber
Tacizci 4 yıl hapis yatacak
Kapat

Dilek Dündar: Can Dündar’ın eşi olmanın bedeli varmış

Dilek Dündar: Can Dündar’ın eşi olmanın bedeli varmış

22 Şubat 2019 Cuma 08:18
Dilek Dündar: Can Dündar’ın eşi olmanın bedeli varmış

Kendi ifadesiyle onu Can Dündar’ın eşi olarak tanıyoruz, fakat o aynı zamanda bir ekonomist, belgesel yapımcısı, bir cumhuriyet kadını ve bir anne…

Geçtiğimiz günlerde internette paylaştığı bir video ile adalet arayışını dile getirdi Dilek Dündar. "Eşime karşı rehin tutuluyorum" diyerek iki buçuk yıllık sesizliğini bozduğu bu paylaşımı sonrası euronews Türkçe'nin RÖP programında Tuluhan Tekelioğlu'na konuştu.

Eşi Can Dündar’ın imzasıyla 2015 Mayıs’ında Cumhuriyet gazetesinde bir haber yayınlandı. Suriye'ye giden silah yüklü MİT TIRlarıyla ilgili bu haber sonrasında Dündar ailesinin hayatında çok şey değişti.

O dönem gazetecilik yapıldığına inandığını savunuyor Dündar, "Ellerine böyle bir haber geldiğinde bunu yazmamak, yayınlamamak daha büyük bir suç diye düşünüyorum" sözleriyle eşine olan desteğini sürdürüyor.

Bu süreçte en çok omuzuna yaslanacağı insanın eksikliğini hissettiğini dile getiriyor: "Can sağolsun bürokratik işlerden, ev işlerinden pek anlamazdı o yüzden onların hepsini ben götürürdüm. Bana ek bir yük olmadı. Sadece darda kalınca, hüzünlendiğim zaman, çok üzüldüğüm zaman birlikte paylaşacağım insan yok yanımda."

Kendisi hakkında hiçbir soruşturma ve dava olmamasına rağmen 2016'da pasaportuna el konulduğu için ne İngiltere'de eğitim gören oğlu Ege'nin mezuniyet törenine katılabilmiş ne de Almanya'daki eşinin yanına gidebiliyor Dilek Dündar. "Can Dündar’ın eşi olmanın bedeli varmış. Ağlamak değil, mücadele zamanı" diyor.

Oğlunun da pasaportuna el konulabileceğinden endişe duyduğu için Türkiye'ye dönmesini istemediğini anlatıyor.

Kendisinden daha kötü durumda olanların da sesi olmak istediğini, korkuların gizli yaşandığını söyleyen Dilek Dündar'a göre Türkiye'de insanlar haklarını birlikte arayacağı bir platformdan yoksun: "Herkes kendi acısını kendisi yaşıyor. İnsanların problemi birlik olamamak. Suçlu psikolojisine sokulduk ama suçlu değiliz, hakkımız olanı istiyoruz."

MİT TIR’larıyla ilgili davada, Mayıs 2015’te görüntüleri yayınlayan Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar’a "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay, Dündar’a casusluktan ceza verilmesini isteyerek kararı bozmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Can DündarDilek DündarCan Dündarın Eşi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aihm, Hasankeyf başvurusunu reddetti
Aihm, Hasankeyf başvurusunu reddetti
Deniz Baykal, TBMM genel kurulunda yemin etti
Deniz Baykal, TBMM genel kurulunda yemin etti
“Kıbrıs’ta anlaşmaya varılmamışken doğalgaz araması yapılması doğru değil”
“Kıbrıs’ta anlaşmaya varılmamışken doğalgaz araması yapılması doğru değil”
Topuk kanından “binlerce“ genetik hastalık belirlenebilecek
Topuk kanından “binlerce“ genetik hastalık belirlenebilecek
FETÖ'ye yönelik “ankesörlü telefon“ operasyonu
FETÖ'ye yönelik “ankesörlü telefon“ operasyonu
“Endoskopiyi eğitimini alan uzmanlar yapmalı“
“Endoskopiyi eğitimini alan uzmanlar yapmalı“
Sigara renkleri görme kabiliyetini etkiliyor
Sigara renkleri görme kabiliyetini etkiliyor
Binali Yıldırım görevi bıraktı, TBMM 24 Şubat'ta yeni başkan seçecek
Binali Yıldırım görevi bıraktı, TBMM 24 Şubat'ta yeni başkan seçecek
Hangi Hastalıklar Depresyonu Taklit Ediyor?
Hangi Hastalıklar Depresyonu Taklit Ediyor?
Üvey babasının dövdüğü minik Esma, yaşam savaşını kaybetti
Üvey babasının dövdüğü minik Esma, yaşam savaşını kaybetti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim