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Devlet Bahçeli yeniden MHP Genel Başkanı

Türkiye’de MHP 13. Olağan Kurultayı'nda Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, genel başkanlığa yeniden seçildi.

18 Mart 2021 Perşembe 15:00
Devlet Bahçeli yeniden MHP Genel Başkanı
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Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen MHP 13. Olağan Kurultayı'nda partinin kayıtlı üst kurul delegeleri, kurulan 29 sandıkta Genel Başkanlık seçimi için oylarını kullandı.

İlçe Seçim Kurul yetkilileri oy kullanma işleminin saat 13.00'te bittiğini duyururken, oy sayım işlemine geçildi.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından Divan Başkanı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin katılan tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildiğini duyurdu.

Kurultayın pandemi şartlarına uygun gerçekleştirildiğini belirten Yalçın, dün yapılan testler sonucu 36 kişinin testlerinin pozitif çıktığını ve salona alınmadıklarını bildirdi.

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Yalçın, oylamaya 1277 delegenin katıldığını açıkladı.

Kurultay'da tek aday gösterilen Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, onuncu kez genel başkan seçilmiş oldu.

MHP'nin 13. Olağan Kurultayı'nda daha sonra parti organlarının seçimine geçildi.

Delegeler 75 asil 25 yedekten oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile 9 asil 5 yedekten oluşan Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) belirleyecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MYK ve MDK seçimi için oyunu yine 1 numaralı sandıkta kullandı.

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Son Güncelleme: 18.03.2021 16:13
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli
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