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Devasa Yayın balığı, görenleri hayrete düşürdü

Devasa Yayın balığı, görenleri hayrete düşürdü

24 Şubat 2019 Pazar 09:02
Devasa Yayın balığı, görenleri hayrete düşürdü

Bursa'nın İznik ilçesinde, 2 metre 20 santimlik 105 kilo ağırlığındaki yayın balığı ağlara takıldı. Restoran işleten kardeşlerin satın aldığı devasa balık karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İznik Gölü'nün kırsal Göllüce Mahallesi sahilinden denize açılan balıkçıların ağlarına 2 metre 20 santim boyunda, 105 kilo ağırlığında dev yayın balığı takıldı.

DEV BALIĞI SATIN ALIP RESTORANIN BAHÇESİNE ASTILAR

Sahile taşınan balık, İznik'te balık restoranı işleten Cumhur ve Orhan Çivi kardeşler tarafından satın alındı. Dev balık, restoranın bahçesine asılıp teşhir edildi. Balığı görüp şaşıran vatandaşlar ise yayınla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son Güncelleme: 24.02.2019 10:05
Anahtar Kelimeler:
Yayın Balığı
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