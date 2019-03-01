Dev bankaya FETÖ soruşturması

KKTC Garanti Bankası'nın eski şube müdürü Mahmut Karımış'ın ifadelerinin ardından Garanti Bankası'na soruşturma başlatıldığı ileri sürüldü.

Hükümete yakın Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör “KKTC Garanti’de neler oluyor?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Güngör yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Yıl 2012'ydi. Ajanslara, KKTC Garanti Bankası'nın şube müdürü Mahmut Karımış'ın, bankanın İstanbul'daki genel müdürlüğünden aldığı 3 milyon lira ve 1.5 milyon euro ile sırra kadem bastığı haberi düşmüştü.

Bir hafta sonra da Karımış'ın yakalandığı bilgisi gelmişti.

O zaman meselenin bir dolandırıcılık hikâyesi olduğunu düşünmüştüm.

Ancak geçen gün elime CİMER'e giden bir ihbarla ilgili başlatılan soruşturmanın belgeleri geçti. Dosyayı bir açtım ki, ne göreyim! Bizim 'dolandırıcı genel müdür' diye bildiğimiz Mahmut Karımış...”

“İDDİALARI YENİLİR YUTULUR CİNSTEN DEĞİL”

“Karımış o olaylardan sonra kara para aklama ve uluslararası banka dolandırıcılığından tutuklanmıştı” diyen Dilek Güngör şöyle devam etti:

“15 Temmuz darbe girişiminden sonra kısmi afla serbest kalmış. Daha sonra BDDK ve KKTC Merkez Bankası'na konuyla ilgili yazılar yazmış. Oradan ses çıkmayınca CİMER'e başvurmuş.

İddiaları yenilir yutulur cinsten değil! KKTC Garanti Bankası ve KKTC Merkez Bankası'nın FETÖ'nün Kıbrıs ayağı olduğunu söylüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi kendisinin ifadesini almış.

İfadesinde, 2011'de KKTC Garanti Bankası'nda genel müdür olarak görev yaptığı dönemde tespit ettiği usulsüzlükleri anlatıyor.

Bankanın uluslararası muhasebe ilkelerine, bankacılık kurallarına, vergi yasalarına, terörün önlenmesine ilişkin kanunlara aykırı hareket ettiğini öne sürüyor. Müşteri bilgilerinde eksiklikler olduğunu, 5 bin kredi kartının verilmesine rağmen kişi kaydının bulunmadığını, Türkiye'den Kıbrıs'a çalışmaya gelenlerin kayıtlarının düzgün tutulmadığını, vezneden çekilen paralardan dekont başına vergi verilmesi gerekirken bunun yapılmadığını, vergi beyannamelerinin gerçeğe aykırı düzenlendiğini, kayıt dışı para nakilleri yapıldığını söylüyor.”

“OTELDE KENDİSİNİN GÖZALTINA ALINDIĞINI SÖYLÜYOR”

Güngör yazısını şöyle noktaladı:

“Diyeceksiniz ki, ‘Eee niye o dönemde bunu bildirmemiş!’ İddiasına göre, o dönemde bu usulsüzlükleri kayıt altına almaya kalkmış. Ondan sonra da İstanbul'da genel müdürlükle arasında sorunlar çıkmaya başlamış. Hatta genel müdür yardımcılarının kendisine baskı yaptığını belirtiyor. O arada genel müdürlüğe tekrar Kıbrıs'a dönmeyeceğini bildirdiğini, otelde kendisinin gözaltına alındığını söylüyor.

Anlattıklarının gerçeklik payı var mı yok mu bilemem. Adli makamlar bunları inceleyecektir.

Ancak şunu söyleyeyim...

O dönemde soruşturma dosyasına bakan savcı bildiğim kadarıyla FETÖ/PDY yapılanması kapsamında görevden alındı.

Şimdi Karımış'ın iddialarının bulunduğu dosya, Ankara'dan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş durumda...

Bakalım soruşturmadan ne çıkacak?”