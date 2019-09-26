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Depreme yönelik “hayat kurtaran“ uyarılar

Depreme yönelik “hayat kurtaran“ uyarılar

26 Eylül 2019 Perşembe 14:28
Depreme yönelik “hayat kurtaran“ uyarılar

DEPREME YÖNELİK "HAYAT KURTARAN" UYARILAR

Deprem anında merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmaması, sarsıntı bitene kadar içeride kalınması, güvenli bir yer bularak "çök-kapan-tutun" hareketiyle baş ve boynunu korunması hayat kurtarıyor.

Silivri ilçesi açıkları Marmara Denizi'nde meydana gelen ve vatandaşlarda paniğe sebep olan 5,8 büyüklüğündeki deprem, alınması gereken hayati önlemleri hatırlattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) "Afete Hazır Türkiye Projesi" kapsamında deprem öncesi, anında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar öne çıktı. Buna göre, deprem anında bina içinde bulunanların kesinlikle panik yapmaması, sabitlenmemiş dolap, raf, pencere gibi eşyalardan uzak durması gerekiyor. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına ya da dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek veya uzanarak "hayat üçgeni" oluşturulması önem taşıyor.

AFAD tarafından "Başınızı iki elinizin arasına alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb.) malzeme ile koruyun. Sarsıntı geçene dek bekleyin. Güvenli bir yer bulup, 'diz üstü çök, baş ve enseyi koruyacak şekilde kapan, düşmemek için sabit bir yere tutun' hareketini yapın. Deprem sırasında sarsıntı durana kadar olduğunuz yerde kalın." uyarısı yapıldı.

ÇOĞU YARALANMALAR, BİNADAN ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN OLUYOR

Yaralanmaların çoğunluğu bina içinde hareket ederken veya dışarı çıkmaya çalışırken oluştuğu için deprem esnasında merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmaması, sarsıntı bitene kadar içeride kalınması ve bu esnada bulunulan binanın terk edilmemesi gerekiyor. Cam, pencere, dışarıya bakan duvar ve kapılardan, aydınlatma tesisatı veya armatürü gibi düşebilecek her tür eşyadan uzak durulması, balkona çıkılmaması, balkon ve pencerelerden atlanmaması ve asansör kullanılmaması yapılması gerekenler arasında yer alıyor.

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Acil durum ve yangınları bildirmek dışında telefonların kullanılmaması, elektrik düğmelerine dokunulmaması ve sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz, su vanalarının kapatılması gerekiyor.

"SARSINTILAR TAMAMEN BİTENE KADAR HASARLI BİNALARA GİRMEYİN"

Deprem öncesi, deprem anı ve sonrasına ilişkin AFAD tarafından yapılan uyarılar arasında şunlar yer alıyor:

"Depremlerde en önemli tedbirlerden biri de evlerin hangi bölümlerinin daha güvenli olduğunu bilmekten geçer. Devrilen eşyaların bulunduğu odalar tehlike arz ederken, sarsıntı sırasında başınıza düşecek cisimlerden de kendinizi korumanız gerekmektedir. Bu nedenle evinizde güvenli yerleri önceden tespit etmeniz hayati önem taşır.

Her büyük depremden sonra mutlaka artçı deprem olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girmeyin. Deprem anında açık alandaysanız deniz kıyısından, enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşılmalı."

Deprem öncesi, anında ve sonrasında alınabilecek önlemlere ilişkin detaylı bilgiye AFAD'ın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Son Güncelleme: 26.09.2019 17:45
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