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Depremde Hasar Gören İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tahliye Ediliyor

İstanbul, 1 Ekim 19 (TAK): İstanbul Valiliği, 26 Eylül\'de meydana gelen depremin ardından hazırlanan ön hasar tespiti sonucunda, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın tahliyesine karar verildiğini bildirdi.

Depremde Hasar Gören İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tahliye Ediliyor

İstanbul, 1 Ekim 19 (TAK): İstanbul Valiliği, 26 Eylül\'de meydana gelen depremin ardından hazırlanan ön hasar tespiti sonucunda, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın tahliyesine karar verildiğini bildirdi.

01 Ekim 2019 Salı 14:45
Depremde Hasar Gören İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tahliye Ediliyor

İstanbul, 1 Ekim 19 (TAK): İstanbul Valiliği, 26 Eylül'de meydana gelen depremin ardından hazırlanan ön hasar tespiti sonucunda, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın tahliyesine karar verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 26 Eylül'de meydana gelen deprem nedeniyle İÜ İstanbul Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca görevlendirilen teknik ekipler tarafından ön tespitler yapıldığı belirtildi.

İÜ İstanbul Tıp Fakültesinde (Çapa Yerleşkesi) bulunan binalarda yapılan deprem ön hasar tespitleri neticesinde; İç Hastalıkları Poliklinikleri Binası, Cerrahi Tıp Bilimleri Binası, Dekanlık Binası ve Temel Tıp Bilimleri Bölümü binasında deprem kaynaklı yapısal bir hasara rastlanılmadığı bildirildi.

Açıklamada, aynı üniversitenin Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet Kütüphanesi Binası'nın; yapım yılı, malzeme kalitesi ve kullanım amacı dikkate alınarak yapılacak performans analizleri neticesine göre karar verilmesi gerektiği sonucuna varıldığı aktarıldı.

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İÜ Diş Hekimliği Fakültesinde yapılan inceleme sonucunda bazı bölümlerin tahliyesine karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diş Hekimliği Fakültesinde bulunan 7 binada yapılan deprem ön hasar tespiti incelemesi neticesinde; binaların genel olarak bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumundan imal edildiği, beton kalitesinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında çok sayıda kolonun rutubete bağlı olarak korozyona uğradığı, beton dökülmelerinin oluştuğu, kolonlarda hem deprem hem de fiziki şartlardan kaynaklı önemli yapısal hasar bulunduğu tespit edilmiş ve binaların tahliyesine karar verilmiştir."

ÖĞRENCİLER, BİNAYI TAHLİYE ETTİ

Bu arada, İÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, eşyalarını alarak binaları tahliye etti.

Depremin ardından öğrenciler, binalar hasar gördüğü gerekçesiyle derslere girmeyerek fakülte önünde oturma eylemi yapmıştı.

(AA/FG)

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