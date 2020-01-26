Depremde hayat kurtaran uygulama: Güvendeyim

Hem iOS hem de Android versiyonu olan ücretsiz uygulama deprem gibi doğal afet durumlarında sizlerin bilgilerini kısa mesaj ile önceden belirlediğiniz kişilere gönderiyor ve güvende olduğunuzu bildiriyor.

Güvendeyim uygulaması ayarlar bölümünden belirlediğiniz en fazla 5 telefon numarasına uygulamanın ana ekranındaki Güvendeyim butonuna bastığınızda telefonunuzun GPS servisi üzerinden aldığı konumunuzu telefonunuz SMS sistemi üzerinden belirttiğiniz kişilere gönderiyor.

Aynı şehirde yaşamayan en az bir yakınınızın numarasını da uygulamaya eklemeniz tavsiye ediliyor. Bu işlem standart SMS tarifeniz üzerinden operatörünüz tarafından ücretlendirilmiyor.

Güvendeyim uygulaması, uygulamayı yükledikten sonra internete ihtiyaç duymuyor. Ayrıca Deprem, Sel ve Yangın konularındaki bazı temel bilgilere yine uygulamanın menüsü üzerinden ulaşabilirsiniz.