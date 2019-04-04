banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94441
ALTIN
234.199
DOLAR
5.6094
STERLİN
7.4216
EURO
6.3076
Ders alan yok
DERS ALAN YOK
Polisten sürücülere uyarı
POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI
Akaryakıta zam
AKARYAKITA ZAM!
Bir evde 12 gram hintkeneviri bulundu
BİR EVDE 12 GRAM HİNTKENEVİRİ...
banner307
Flaş Haber
Akacan davasında gerginlik
Kapat

Denizli’de otobüs kazası: 2 ölü, 20’ye yakın yaralı

Denizli’de otobüs kazası: 2 ölü, 20’ye yakın yaralı

04 Nisan 2019 Perşembe 08:28
Denizli’de otobüs kazası: 2 ölü, 20’ye yakın yaralı

Denizli'nin Çardak ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar istikametinden Denizli yönüne seyreden 42 AH 856 plakalı Kontur firmasına ait yolcu otobüsü, Çardak ilçesi Dervent mevkisinde şarampole devrildi.

Kaza yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi..Kazada ilk belirlemelere göre devrilen otobüsün altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı bildirildi.

Otobüsün Adana'dan çıkış yaptığı ve Kuşadası'na gittiği öğrenildi.Kazada otobüs içerisinde bulunan yolculardan Serhat Gökçen yaşadıkları korku dolu anları anlatarak, “Bağrışları duyunca bir anda hepimiz uyandık. Sonrasından bir şeyden bilgimiz yok, Konya’dan geliyorduk. Biz kendimiz çıktık, arkadaşımın kız kardeşi vardı onu kurtarmaya çalışıyorduk. İtfaiye gelene kadar da bir şeyler yapmaya çalıştık. Otobüs doluydu, çok sayıda yolcu vardı” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Denizli Otobüs Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: “ABD'nin Suriye konusunda net bir stratejisi yok“
Çavuşoğlu: “ABD'nin Suriye konusunda net bir stratejisi yok“
Türkiye’de 21 ilde oyların yeniden sayılmasına karar verildi
Türkiye’de 21 ilde oyların yeniden sayılmasına karar verildi
Çavuşoğlu: ‘S-400’ler satın alındı geri adım atmayacağız’
Çavuşoğlu: ‘S-400’ler satın alındı geri adım atmayacağız’
CHP'den “İstanbul“ açıklaması
CHP'den “İstanbul“ açıklaması
AK Parti'den seçim değerlendirmesi
AK Parti'den seçim değerlendirmesi
Ünal: “Hukuki süreçten neden rahatsız“
Ünal: “Hukuki süreçten neden rahatsız“
İmamoğlu: “Mazbatamı istiyorum”
İmamoğlu: “Mazbatamı istiyorum”
Atatürk Havalimanı'ndan taşınma kazırlıkları
Atatürk Havalimanı'ndan taşınma kazırlıkları
İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayım yapılacak
İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayım yapılacak
Milli Savunma Bakanlığı’ndan Anıtkabir ziyareti açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı’ndan Anıtkabir ziyareti açıklaması

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim