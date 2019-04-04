Denizli’de otobüs kazası: 2 ölü, 20’ye yakın yaralı

Denizli'nin Çardak ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar istikametinden Denizli yönüne seyreden 42 AH 856 plakalı Kontur firmasına ait yolcu otobüsü, Çardak ilçesi Dervent mevkisinde şarampole devrildi.

Kaza yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi..Kazada ilk belirlemelere göre devrilen otobüsün altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı bildirildi.

Otobüsün Adana'dan çıkış yaptığı ve Kuşadası'na gittiği öğrenildi.Kazada otobüs içerisinde bulunan yolculardan Serhat Gökçen yaşadıkları korku dolu anları anlatarak, “Bağrışları duyunca bir anda hepimiz uyandık. Sonrasından bir şeyden bilgimiz yok, Konya’dan geliyorduk. Biz kendimiz çıktık, arkadaşımın kız kardeşi vardı onu kurtarmaya çalışıyorduk. İtfaiye gelene kadar da bir şeyler yapmaya çalıştık. Otobüs doluydu, çok sayıda yolcu vardı” dedi.