Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem oldu, en az 23 kişi yaralandı

AFAD ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesi Armutalanı köyü yakınlarında saat 14.25'te, 7 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Aydın, Manisa, Isparta, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Antalya ve çevrelerinde de hissedildi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Denizli'deki depremin ardından bölgeye hareket etti.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, ilk belirlemelere göre, Denizli, Isparta ve Afyonkarahisar'da hafif yaralanan 23 kişi hastanelere başvurdu.

Depremde, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi Kızılören, Yüreğir ve Darıcılar köyleri ile Denizli'nin Çardak ilçesinde bir cami, iki ahır ve kullanılmayan 2 ev hasar gördü.

Denizli ekiplerine takviye amacıyla AFAD İzmir ve AFAD Afyonkarahisar arama kurtarma birliklerinden ekipler de bölgeye gönderildi.

AFAD'DAN "BİNALARA GİRMEYİN" UYARISI

AFAD, vatandaşları, afet bölgesindeki hasarlı yapılara girilmemesi, yolların acil yardım araçları için boş bırakılması, doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterlerinin kapatılması ve yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunması konularında uyardı.