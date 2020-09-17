Denizlerde Araştırma Yapan Gemilere Koruma Ve Refakat Görevi Devam Ediyor

Ankara, 17 Eylül 20 (TAK): Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de araştırmalarını sürdüren sondaj gemileri ile sismik araştırma gemisine koruma ve refakat görevlerine devam edildiğini bildirdi.
(AA/FG)
Ankara, 17 Eylül 20 (TAK): Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz ve Karadeniz\'de araştırmalarını sürdüren sondaj gemileri ile sismik araştırma gemisine koruma ve refakat görevlerine devam edildiğini bildirdi.
Ankara, 17 Eylül 20 (TAK): Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de araştırmalarını sürdüren sondaj gemileri ile sismik araştırma gemisine koruma ve refakat görevlerine devam edildiğini bildirdi.
(AA/FG)