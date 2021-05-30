banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akıl oyunları
Akıl oyunları
Cumhurbaşkanlığı gerçekten bilim üretiyor mu?
Cumhurbaşkanlığı gerçekten bilim üretiyor mu?
Aynı tas aynı hamam…
Aynı tas aynı hamam…
Bayrağa saldırmanın cazibesi
Bayrağa saldırmanın cazibesi
banner376

"Denizin derinlikleri endişe veriyor"

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden Profesör Mustafa Sarı, son günlerde Marmara Denizi'nin yüzeyini kaplayan deniz salyası hakkında açıklamalarda bulundu. Sarı, asıl korktukları noktanın derinliklerdeki deniz salyaları olduğunu belirterek, "Yüzeyde gördüğümüz, yüzeyi kaplayan yapılar aslında müsilaj oluşumunun son aşaması. Bizim asıl korkumuz yüzeyin altındaki müsilaj, buzdağının görünmeyen kısmı" ifadelerini kullandı.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:57
"Denizin derinlikleri endişe veriyor"
banner337

Marmara Denizi'nde geçen yılın sonlarında başlayan ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj, korkutan boyutlara geldi. İstanbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek, körfezler ve kıyılarda görülen müsilajla ilgili endişe veren bir başka detay daha ortaya çıktı.

DAHA CİDDİ SORUNLARA NEDEN OLABİLİR

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden Profesör Mustafa Sarı, deniz salyasında asıl korkulan konunun daha derinlerdeki salyalar olduğunu ve bu durumun ciddi sorunlara neden olabileceğini söyledi.Sarı, "Yüzeyde gördüğümüz, yüzeyi kaplayan yapılar aslında müsilaj oluşumunun son aşaması. Bizim asıl korkumuz yüzeyin altındaki müsilaj, orası buzdağının görünmeyen kısmı" diye konuştu.

banner341
"ÖNÜMÜZÜ GÖREMEZ HALDEYDİK"

Marmara Denizi'nde inceleme yapmak için dalış gerçekleştirdiklerini ancak 12 metreden ileri gidemediklerini belirten Sarı, "Marmara Denizi için konuşursak, ilk olarak deniz yüzeyinden 5 metre aşağıda başlıyor, 15-20 metrelere kadar gidiyor. Ancak şu anda yüzeyden başlıyor ve 30 metre derinliğe kadar iniyor. Henüz bu sabah Marmara Denizi'ne daldım e 12 metreden derine inemedim. Elimizde fenerlerimiz olduğu halde önümüzü göremez halde olduğumuz için 12 metreden gerdi döndük" dedi.

"BALIKLAR MÜSİLAJ NEDENİYLE ÖLÜYOR"

Müsilajın balık ölümlerine neden olduğunu belirten Prof. Mustafa Sarı, "Dört hafta önce Bandırma sahillerinde her türden binlerce balık öldü, müsilaj nedeniyle öldü. Şu anda Büyükada civarında 42-43 metre derinlikte bulunan kırmızı mercanların önemli kısmının müsilaj yüzünden öldü" ifadelerini kullandı.

banner360
Son Güncelleme: 30.05.2021 23:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarlasına paraşütçü inen çiftçi, bu defa kendisi uçtu!
Tarlasına paraşütçü inen çiftçi, bu defa kendisi uçtu!
Türkiye'de 6 bin 933 yeni vaka!
Türkiye'de 6 bin 933 yeni vaka!
Kanalizasyon inşaatında Apollon heykeli
Kanalizasyon inşaatında Apollon heykeli
Pasta yarışması diye gittiği yerden sürpriz evlilik teklifi ile döndü
Pasta yarışması diye gittiği yerden sürpriz evlilik teklifi ile döndü
Çavuşoğlu: "Kıbrıslı Türklerin haklarını korumaya kararlıyız"
Çavuşoğlu: "Kıbrıslı Türklerin haklarını korumaya kararlıyız"
İstanbul’un Fethi’nin 568. yıldönümü ışık gösterileriyle kutlandı
İstanbul’un Fethi’nin 568. yıldönümü ışık gösterileriyle kutlandı
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: "Uzayda yapılacak üretimlerde de söz sahibi olmayı istiyoruz"
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: "Uzayda yapılacak üretimlerde de söz sahibi olmayı istiyoruz"
Irmak Ünal, Bodrum'daki çöp görüntülerini paylaşıp isyan etti
Irmak Ünal, Bodrum'daki çöp görüntülerini paylaşıp isyan etti
Sinop'ta normalleşme bekleyen esnaf hazırlıklara başladı
Sinop'ta normalleşme bekleyen esnaf hazırlıklara başladı
Çamlıca Kulesi bugün açıldı
Çamlıca Kulesi bugün açıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim