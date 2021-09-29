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Deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Mersin'den KKTC'ye yüzüyor

Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Türk yüzücü olan milli sporcu Emre Seven, deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzmeye başladı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 12:15
Deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Mersin'den KKTC'ye yüzüyor

"Temiz Denizlerde Kulacım Kadar Uzaktasın" sloganıyla organize edilen Mersin - KKTC arası solo (Tek) yüzme denemesi için Bozyazı ilçesindeki limanda kendisini bekleyen bir yata binen milli yüzücü, daha sonra dalış yapacağı Anamur ilçesi sahiline gitti.
Buradaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından denize giren Emre Seven, KKTC'ye yüzerek gitmek için kulaç attı.
Deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen organizasyonun yaklaşık 35 saatte tamamlanması bekleniyor.


"BU SEFER BAŞARIYA ÇOK DAHA YAKINIZ"

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Milli sporcu Emre Seven, organizasyon öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası kurallar doğrultusunda Mersin'den KKTC'ye yüzeceğini söyledi.
Uzun yıllardır bu organizasyona hazırlandığını anlatan milli yüzücü, şöyle konuştu:
"Geçen sene 2 Ekim'de aynı organizasyonu bir kere daha denemiştik. 15'inci saatte, 36'ncı kilometrede bıraktık. Yine, yeniden buradayız. Daha güçlüyüz. Bu işin en iyi ustalarıyla birlikte çalıştık. Havuz ve deniz antrenmanlarımız oldu. Çok yoğun ve yorucu süreçten sonra hazırlandık. Bu sefer başarıya çok daha yakınız. Mesafe minimum 80 kilometreye uzanacaktır."

 

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Son Güncelleme: 29.09.2021 12:54
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