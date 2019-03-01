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Definecilerin ikiye böldüğü tepeden anıt mezar çıktı

Definecilerin ikiye böldüğü tepeden anıt mezar çıktı

01 Mart 2019 Cuma 10:13
Definecilerin ikiye böldüğü tepeden anıt mezar çıktı

Kayseri'de definecilerin greyder ile ikiye böldüğü tepeden, Roma Dönemi'ne ait anıt mezar çıktı. Anıt mezarın bulunduğu bölgenin sit alanı ilan edileceği öğrenildi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi'nde hazine arayan definecilerin greyder ile ikiye böldüğü tepeden çıkan yapının Roma Dönemi'ne ait anıt mezar olduğu belirlendi. Anıt mezarın bulunduğu bölgenin sit alanı ilan edileceği ve Müze Müdürlüğü tarafından kazı çalışması yapılacağı açıklandı.

VATANDAŞLAR YETKİLİLERE HABER VERDİ

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi Örtülü mevkinde bulunan tepenin greyder ile kazılarak ikiye bölündüğünü gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. İhbar sonrasında olay yerinde jandarma ekipleri önlem alırken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Müze Müdürlüğü'ne de konu hakkında bilgi verildi.

BÖLGE SİT ALANI İLAN EDİLECEK

Definecilerin ikiye böldüğü tepe mahallenin farklı yerlerinden görülürken, Müze Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemede ortaya çıkan yapının Roma Dönemi'ne ait anıt mezar olduğu belirlendi. Alınan bilgilere göre anıt mezarın bulunduğu bölge SİT alanı ilan edilecek ve kazı Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından sürdürülecek.

Anahtar Kelimeler:
Ikiye Bölünen Tepeden Anıt Mezar
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