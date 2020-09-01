banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1085
ALTIN
467.464
DOLAR
7.3495
STERLİN
9.8875
EURO
8.7837
Eğitime endişe hakim
Eğitime endişe hakim
Meclise bir gün de hayvanları sokalım!
Meclise bir gün de hayvanları...
Tatar’ı böyle kabul edeceğiz artık...
Tatar’ı böyle kabul edeceğiz artık...
Bize de dua et Ersin Tatar
Bize de dua et Ersin...
banner355

Deaş’ın "türkiye Emiri" Tutuklandı

Ankara, 1 Eylül 20 (TAK): Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu DEAŞ\'ın sözde emiri Mahmut Özden\'in yakalandığını açıkladı.

01 Eylül 2020 Salı 18:06
Deaş’ın
banner337
banner351

Ankara, 1 Eylül 20 (TAK): Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu DEAŞ'ın sözde emiri Mahmut Özden'in yakalandığını açıkladı.

Giresun'un Dereli ilçesinde gazetecilere açıklama yapan Soylu, "İstanbul'da kalaşnikofla eylem yapacağını değerlendirdiğimiz bir DEAŞ terör örgütü mensubu kalaşnikofuyla beraber ele geçirildi. Onun üzerine ciddi bir araştırma başlattık, talimatı kimden aldı nereden almış ve netice itibariyle Türkiye'de DEAŞ'ın sözde emiri Mahmut Özden'e ulaşıldı." dedi.

Soylu, bundan bir müddet önce Türkiye'de DEAŞ'ın bir hareketliliğini hem emniyet istihbarat teşkilatı hem de emniyet mensuplarının tespit ettiğini ve ardından da çalışmalara başladığını belirterek, "İstanbul'da kalaşnikofla eylem yapacağını değerlendirdiğimiz bir DEAŞ terör örgütü mensubu kalaşnikofuyla beraber ele geçirildi. Onun üzerine ciddi bir araştırma başlattık, talimatı kimden aldı nereden almış ve netice itibariyle Türkiye'de DEAŞ'ın sözde emiri Mahmut Özden'e ulaşıldı." diye konuştu.

banner341
"Operasyonların daha da genişletilip en nihayetinde evinde yapılan aramalarda dijital materyaline ve bilgisayarına el konuldu." ifadesini kullanan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

 "Bilgisayarında da elde edilen süreçlerde gerek Irak gerekse de Suriye'de sürekli talimatlar aldığı, 10-12 kişilik gruplar oluşturmak suretiyle Türkiye'de eylem ve hareketlilik ortaya koyacağı bir takım silahların mühimmatların gömüleceği yerler ve bunların kimlerle irtibatlanacağı ve yine aynı zamanda yine bir takım grupların özellikle Türkiye'de ekonomik açıdan zarar verebileceği değerlendiren gruplara da eylem yapmak ve yine aynı zamanda da bununla birlikte siyasi ve devlet adamların kaçırılıp Suriye tarafına götürülmesi hususunda bir planlar içerisinde olduğu çok net bir şekilde oradaki aldığı talimatlar ve uygulama planlarıyla ele geçirildi."

Operasyonun devam ettiğini vurgulayan Soylu, "Şu anda onunla bağlantılı elimizde sorguları devam eden DEAŞ mensupları söz konusu. Elbette ki burada emniyet teşkilatımızı, istihbarat teşkilatımızı, İstanbul emniyetimizi tebrik ediyorum. Hakikaten önemli çalışmayı ortaya çıkardılar." dedi.

(AA/FG)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de Herkesle Masaya Oturup, Hakça Paylaşım İçin Ortak Bir Çözümden Yanayız
Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de Herkesle Masaya Oturup, Hakça Paylaşım İçin Ortak Bir Çözümden Yanayız
Sanatçı Haldun Boysan Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Sanatçı Haldun Boysan Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Türkiye’de bugün 44 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Türkiye’de bugün 44 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Türkiye Ekonomisi Yılın İkinci Çeyreğinde Yüzde 9,9 Küçüldü
Türkiye Ekonomisi Yılın İkinci Çeyreğinde Yüzde 9,9 Küçüldü
Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Doğu Akdeniz'de
Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Doğu Akdeniz'de "kırmızı Çizgi" Tepkisi
Çavuşoğlu: "Yunan kara sularını Ege'de 12 mile çıkaramazlar, bu savaş nedenidir"
Çavuşoğlu: "Yunan kara sularını Ege'de 12 mile çıkaramazlar, bu savaş nedenidir"
Oktay: "Türkiye geri adım atmayacak”
Oktay: "Türkiye geri adım atmayacak”
İbrahim Kalın: "Kimseye hakkımızı yedirtmeyiz"
İbrahim Kalın: "Kimseye hakkımızı yedirtmeyiz"
Türkiye'de iki kitaba sınırlama kararı!
Türkiye'de iki kitaba sınırlama kararı!
Şentop: "Yunanistan Doğu Akdeniz'de ortalığı karıştırmaya çalışan bir devlet"
Şentop: "Yunanistan Doğu Akdeniz'de ortalığı karıştırmaya çalışan bir devlet"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim