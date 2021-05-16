Davutoğlu: "Gül'ün adaylık düşüncesini bana da ilettiler, doğru bulmadım"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ün ortak adaylığına ilişkin tartışmalara dair konuştu. Davutoğlu, kendisi gibi aynı dönemde AK Parti'de bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın aksine süreci desteklemediğini ifade etti.

'BABACAN VE ATALAY GELEREK DESTEK İSTEDİ'

Çağlar Cilara'nın YouTube kanalına konuk olan Ahmet Davutoğlu, 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Ali Babacan ve Beşir Atalay'ın kendisine gelerek 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda desteğini istediklerini, ancak kabul etmediğini söyledi. Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Babacan ve Sayın Beşir Atalay bana da gelerek sayın Gül'ün böyle bir düşüncesi olduğunu ve üç partinin ona destek vereceğini ifade ettiler. Ben de kendilerine Cumhurbaşkanına raporlar sunup yanlışlıkları ifade ettiğimi, AK Parti içindeyken bunlar dile getirmeye devam edeceğimi, böyle bir koalisyonun, yani Sayın Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine bir ittifakın doğmasına pek ihtimal vermediğimi, ama olsa bile bunun AK Parti içindeyken yapılmasını doğru bulmadığımı söyledim."

"Herkes kendi yaptığı eylemlerle sorumludur ve o sorulara cevap verir. Sayın Babacan'ın açıklamalarının esasına girmem. O süreçte buradan hareketle Abdülkadir Selvi ve Sayın Cumhurbaşkanının konuyu istismar ederek okları bana da çevirme çabası açık bir şekilde saptırmadır, yalandır. Gazetecilik ahlakına da aykırıdır, siyasi ahlaka da aykırıdır.

"Sayın Babacan ve Sayın Beşir Atalay bana da gelerek sayın Gül'ün böyle bir düşüncesi olduğunu ve üç partinin ona destek vereceğini ifade ettiler. Ben de kendilerine Cumhurbaşkanına raporlar sunup yanlışlıkları ifade ettiğimi, AK Parti içindeyken bunlar dile getirmeye devam edeceğimi, böyle bir koalisyonun, yani Sayın Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine bir ittifakın doğmasına pek ihtimal vermediğimi, ama olsa bile bunun AK Parti içindeyken yapılmasını doğru bulmadığımı söyledim."

'GÜL İLE DE GÖRÜŞTÜM, NET BİR TABLO OLMADIĞINI İFADE ETTİ'

"Sayın Gül ile bir görüşme yapmamı rica ettiler, Sayın Gül ile de görüştüm. Sayın Gül de bana böyle bir teşebbüs olduğunu ama ortada net bir tablo olmadığını ifade etti. Ben de kendilerine Cumhurbaşkanıyla olan görüşmelerimi, yaptığım itirazları, ülkede yanlış giden şeyleri ifade ettiğimi, şu anda Cumhurbaşkanına bu anlamda samimi eleştirilerimizi dile getirmek gerektiğini ifade ettim. O da bir teşebbüs var ama tablo net değil diye konuştu, o orada kaldı."

'GİZLİ HESAPLAR İÇİNDE OLMADIM'

"Onun üzerine Beştepe'den bazı eleştiriler geldi. Maalesef Sayın Gül'ün çevresinden de sanki o görüşmeyi Sayın Erdoğan'dan bir pazarlık için kullandığım gibi gerçekten beni üzen yorumlar geldi. Ben de yorumlar artınca, Meclis'te bir açıklama yaptım. Bu konuşmada 3 hususa işaret ettim. Sayın Abdullah Gül bizim Cumhurbaşkanımız ve dostumuzdur. Sayın Gül ile görüşürüz, kimseden izin almam, kimseye hesap vermem. Ben AK Parti milletvekiliyken, bu vasfım sürerken herhangi bir oluşumun içinde olmam. AK Parti'nin adayı benim adayımdır çünkü milletvekiliyim dedim. Buradan herhangi bir beklentim olmadığını ifade etmek için de milletvekilliğine aday olmayacağımı ve seçimlerden sonra herhangi bir makam, mevki istemediğimi ifade ettim. Ben hiçbir zaman gizli hesaplar içinde olmadım."

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Ali Babacan, 9 Mayıs'ta Halk TV'de katıldığı programda, ""Muhalefetin ancak bir ortak aday çıkardığında başarılı olması söz konusuydu. Ortak aday formülü son günlere kadar giderken diğer siyasi parti genel başkanları geldiler bunu teklif ettiler. Teklif edenleri topladığınızda eğer ortak bir aday olsaydı rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı o dönemde. Abdullah Gül'e teklif yapıldığında ben de masadaydım. Eğer o gün gelip de siz ortak aday olursanız biz sizi destekleriz diyenler son güne kadar sözlerinin arkasında dursa idi o gün o iş olurdu" demişti.