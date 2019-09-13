banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103138
ALTIN
272.848
DOLAR
5.6668
STERLİN
7.0651
EURO
6.2796
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Bulduğu cep telefonunu çaldı
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
banner306
Flaş Haber
Tecavüzcü firar etti
Kapat

Davutoğlu Ak Parti'den istifa etti

AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa etti.

Davutoğlu Ak Parti'den istifa etti

AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa etti.

13 Eylül 2019 Cuma 14:28
Davutoğlu Ak Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu, Beysukent'teki çalışma ofisinde düzenlediği basın toplantısında, başarısı için emeklerini ve bütün varlıklarını ortaya koydukları AK Parti'den ihraç talebiyle karşı karşıya kalacaklarını hayal bile edemediklerini dile getirerek, kendilerini derinden etkileyen bu şartlar altında düşüncelerini paylaşmak istediklerini belirtti.
AK Parti'nin kuruluşundan itibaren ülkeye büyük hizmetlerde bulunduğunu ifade eden Davutoğlu, "Bu hareketi yaşatan en büyük etken milletin umuduna kaynak ve duasına layık olmasıdır." dedi. 
Son yıllarda AK Parti'nin değer, söylem ve politikalardan uzaklaştığını ileri süren Davutoğlu, adaletten kalkınmaya her alanda sorunların baş gösterdiğini iddia etti. Davutoğlu, AK Parti yönetiminin öncelikleri, söylemleri ve politikalarının değiştiğini öne sürdü. 
Davutoğlu, genel başkanlığı bıraktığı günden itibaren AK Parti'de ve ülke yönetiminde gözlemledikleri aksaklıkları, yanlışları, yapıcı eleştiri ve önerilerle, sözlü, yazılı olarak en yetkili makamlarla paylaştıklarını söyledi.

"AHDİMİZE HER ZAMAN SADIK KALDIK"
Ne tespit ve eleştirilerine "yanlış veya yalan" denildiğini ne de çağrılarına kulak verildiğini anlatan Davutoğlu, "Konuşmalarımıza, açıklamalarımıza ve ifadelerimize önyargısız bir şekilde bakıldığında hiçbir hakaret, ima, tahkir ve tehdidin olmadığı görülecektir. Genel başkanlığı bıraktığımız gün dile getirdiğimiz ahdimize her zaman sadık kaldık. Ahdin muhataplarının da aynı olgunluk ve ahlakla davranmalarını bekledik. Sözlerimiz açık, tespitlerimiz net, tavsiyelerimiz samimiydi." diye konuştu. 

banner317
İhraç süreci başladığında gerekçeyi beklediklerini aktaran Davutoğlu, "Merkez Disiplin Kurulunun tebligatları ulaştığında bir kez daha derin bir hüzün ve utanç duygusu yaşadık." ifadesini kullandı. Davutoğlu, ihracın hiçbir somut gerekçeye dayanmadığını iddia etti.
Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:
"AK Parti içerisinde iç muhasebe, ortak akıl ve istişare kanallarının tamamıyla kapalı olduğu ve içeride bir dönüşüm imkanının kalmadığı ortadadır. Bu gelişmeler bize siyasi hayatımızda savunduğumuz temel ilkelerin ve hedeflerin her iyi niyetli eleştiriyi ve tavsiyeyi ihanet ve düşmanlık olarak gören mevcut yönetim altında, AK Parti'de gerçekleştirmenin imkanı kalmadığını göstermiş bulunmaktadır. İşletilen sürecin tüzük kurallarının uygulandığı hukuki bir işlem değil, sonucu baştan yazılmış bir senaryo olduğu aşikardır. Bu çerçevede, AK Parti'nin vefakar tabanını ülkenin her yanında omuz omuza iki seçim mücadelesi verdiği ve demokrasi tarihimizin en yüksek oyu ile birlikte büyük bir onur yaşadığı kendi genel başkanının ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için yıllarca alın terimizi ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz."
Yeni bir siyasi hareket inşa etmek için yola çıkmanın hem tarihi bir sorumluluk hem de millete karşı yükümlülüklerinin gereği olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Bu çerçevede, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, bu ülkenin geleceği için yüreği çarpan ve sorumluluk hisseden herkesi ve her kesimi ortak akıl çerçevesinde bir araya gelmeye ve birlikte çalışmaya davet ediyoruz." diye konuştu.
Davutoğlu'nun yanı sıra ihracı istenen Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Abdullah Başçı, Nedim Yamalı ve Selim Temurci ile 24. Dönem Milletvekili Feramuz Üstün de AK Parti'den istifa etti.
 

Son Güncelleme: 13.09.2019 17:50
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu Akp Istifa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye-KKTC arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması TC Resmi Gazete'de
Türkiye-KKTC arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması TC Resmi Gazete'de
“Takım sporları akran zorbalığının önüne geçilmesinde etkili“
“Takım sporları akran zorbalığının önüne geçilmesinde etkili“
“Teşhis konulamayan hastalıklarda Lenfoma olasılığı araştırılmalı“
“Teşhis konulamayan hastalıklarda Lenfoma olasılığı araştırılmalı“
Cumhuriyet Gazetesi davasında karar
Cumhuriyet Gazetesi davasında karar
“ınstitut Du Bosphore 10. Yıllık Semineri“
“ınstitut Du Bosphore 10. Yıllık Semineri“
Saraç: “KKTC'deki öğrencilerimize yönelik iyileştirme girişimlerimiz sonuç verdi“
Saraç: “KKTC'deki öğrencilerimize yönelik iyileştirme girişimlerimiz sonuç verdi“
Çavuşoğlu: “Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir apartheid devleti“
Çavuşoğlu: “Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir apartheid devleti“
Erdoğan:
Erdoğan: "ülkemizin Suriye Kaynaklı Yeni Bir Göç Dalgasını Göğüslemesi Artık Mümkün Değildir"
Çavuşoğlu: “ABD’nin Fırat’ın doğusunda attığı adımlar kozmetik adımlardır“
Çavuşoğlu: “ABD’nin Fırat’ın doğusunda attığı adımlar kozmetik adımlardır“
İklim Değişikliği Şiddetli Hava Olaylarını Tetikliyor
İklim Değişikliği Şiddetli Hava Olaylarını Tetikliyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim