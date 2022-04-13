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Damacana su fiyatları 4 ayda yüzde 150 arttı
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Damacana su fiyatları 4 ayda yüzde 150 arttı

İstanbul'da 4 ay önce 10 liradan satılan damacana su, akaryakıt ve hammadde fiyatlarındaki artışlardan sonra 30 liraya çıktı. Su satıcıları, fiyatların geldiği seviyeden dolayı satışlarının yüzde 40 azaldığını söyledi.

13 Nisan 2022 Çarşamba 15:42
Damacana su fiyatları 4 ayda yüzde 150 arttı

İstanbul'da damacana su fiyatları ani yükseliş gösterdi.

Damacana sular 4 ayda yüzde 150 fiyat artışıyla 30 liraya kadar yükseldi. İstanbul'da bir damacana su ortalama 25 liradan satılıyor. Satıcılar ise fiyatların ulaşım maliyetlerinin artmasından kaynaklandığını söyledi.

Son dönemde ulaşım ve hammaddelerdeki maliyet artışları temel gıda ürünlerinin fiyatlarını da etkiliyor. İstanbul'da 4 ay önce ortalama 10 liradan satılan damacana su 30 liraya kadar yükseldi.

Fiyatlar, ilçe ve firmalara göre değişkenlik gösteriyor. Aylar önce ortalama 10 liradan damacana su sattıklarını aktaran satıcılar, akaryakıta ve hammadde fiyatlarına gelen zamlardan dolayı içme suyu fiyatlarının artığını söyledi.

SATIŞLAR YÜZDE 40 DÜŞTÜ

Dağıtıcı firma sahibi Erhan Ceylan, 4 ay önce damacana su fiyatının 10 liraya sattıklarını söyleyerek, "Şu anda damacana suyu 20-25 lira bandında satılıyoruz. Bazı firmalar 30 liraya satıyor. Fiyat artışlarından dolayı satışlarımız yüzde 40 oranında düştü. Suyu tedarik ettiğimiz firmalar da artan enerji maliyetlerinden dolayı su fiyatlarını artırdı.

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Biz de mecburen bu fiyatlara damacana su satıyoruz ancak satışlarımız zamlardan dolayı azaldı. Dört ay önce aylık 3 bin 500 damacana su satarken şu anda 2 bin satıyorum. Pandemi döneminde satışlarımız çok iyiydi" dedi.

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ETKİLEDİ

Su satıcısı Atilla Oğuz, damacana suyu 25 liraya sattıklarını belirterek, "Bazı firmalar damacana suyu 30 liradan satıyor. Akaryakıta gelen zamlar ve pet şişelerde kullanılan hammaddeye gelen zamlardan dolayı su fiyatları arttı.

"FİYATLAR YİNE ARTABİLİR"

Akaryakıt ve hammadde fiyatları düşmezse damaca su fiyatlarının biraz daha yükseleceğini düşünüyorum. Zamlar gelmeden öncesine göre satışlarımız yüzde 40 azaldı.

Vatandaşlar şebeke suyuna ve arıtmalara yöneldi. Üç ay önce 15 liraya damacana su satıyorduk, şu anda 25 liraya satıyoruz" ifadelerini kullandı.

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