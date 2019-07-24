Dağ: “Parti kimliklerinden arınarak ülke siyaseti, milli birlik ve beraberlik ortaya koymamız lazım“

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, S-400 hava savunma sistemi alımı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin "Burada siyasi düşüncelerden, parti kimliklerinden arınarak ülke siyaseti, milli birlik ve beraberlik ortaya koymamız lazım." dedi.

İzmir Medya Platformu'nun 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Bornova Öğretmenevi'nde düzenlediği etkinlikte gazetecilerle bir araya gelen Dağ, Türkiye'nin önünde seçimsiz bir 4 yıl olduğunu, bu sürede 2023 vizyonunun büyük oranda gerçekleştirilmesi için önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi.

S-400 hava savunma sistemi ve Doğu Akdeniz'deki konuların gündemde olduğuna işaret eden Dağ, şöyle konuştu:

"Bu konuda kritik süreçleri atlattığımızı ifade edebilirim. Burada siyasi düşüncelerden, parti kimliklerinden arınarak ülke siyaseti, milli birlik ve beraberlik ortaya koymamız lazım. Bu sistemin alımı konusunda birtakım yaptırım düşünceleri, yaptırıma dair tehdide varan cümleler işittik. Doğu Akdeniz'de KKTC'nin ve Türkiye'nin hakları bulunuyor. Bu haklar bir kenara konularak oldubittiyle bir şeyler yapılmaya çalışıldı. 3 tane petrol şirketiyle anlaşmalar yapıldı. Mısır, İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan... Bir şeyler yapma girişimi oldu ama buna fırsat verilmedi."

Dağ, S-400 ve Doğu Akdeniz konusunun bugünün mevzusu olmadığına dikkati çekti.

Son döneme kadar S-400 ve Doğu Akdeniz konusunda muhalefetten çok destekleyici bir çaba görmediklerini belirten Dağ, "Geçen hafta Mecliste 4 partinin Doğu Akdeniz ile ilgili fikir birliği ortaya koyması sevindirici. Bir siyasi parti bir fikir beyan etmemiş, destekleme açıklaması içinde olmaması da manidar. İttifak yapanlar bu davranışın ne anlama geldiğini iyi bir şekilde bilecek durumdadır." diye konuştu.

Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesinin şu anda 4,8 milyar lira borcu bulunduğunu ifade etti.

Bir gazetecinin, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın belediye şirketine kendini müdür atadığını, yakın arabalarını işe aldığını belirtmesi üzerine Dağ, bunun etik olmadığını vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesindeki atamaları da takip ettiğini kaydeden Dağ, liyakatın olmadığı atamalar yapıldığını, parti genel başkanına yakınlığı nedeniyle yönetim kurulu başkanı olarak atananları gördüklerini ileri söyledi.

Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de İZFAŞ ve İZBETON'da yönetim kurulu başkanı olduğunu aktardı.

Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de katıldı.