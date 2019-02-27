Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104436
ALTIN
226.094
DOLAR
5.2949
STERLİN
7.0412
EURO
6.0362
Trafik kazası: Tarlaya uçtu
TRAFİK KAZASI: TARLAYA UÇTU
Büke'den itiraf geldi
BÜKE'DEN İTİRAF GELDİ
Eski eser nitelikli testilerle yakalandılar…
ESKİ ESER NİTELİKLİ TESTİLERLE YAKALANDILAR…
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
banner282
Flaş Haber
Büke'den itiraf geldi
Kapat

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:27
Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı

Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk defa üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" başladı.

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen tatbikat, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda 3 denizde ilk defa icra edilecek fiili bir tatbikat olarak gerçekleştiriliyor.

Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümüne, Marmaris Aksaz Limanı'ndan çıkan 5 fırkateyn, 4 hücumbot, 2 denizaltı, 2 mayın avlama gemisi, 1 amfibi çıkarma gemisi, 1 akaryakıt gemisi, 4 yeni tip karakol botu, 1 Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi ve 3 yardımcı sınıf gemileri ile SAS, SAT ve Amfibi hücum timleri ve deniz ve hava kuvvetlerine bağlı unsurlar katılıyor.

Jenerik senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesini artırmak amacıyla yapılan tatbikatta, NATO tatbikat planlama esaslarıyla uyumlu olacak şekilde 6 aylık bir planlama süreci uygulanıyor.

Karargahların jenerik senaryoya istinaden harekat planlama süreçleri ve bu planların milli ve yerli olarak geliştirilen Deniz Harp Oyunu Sistemi'nde denenerek tatbikatın bilgisayar destekli olacak şekilde icrası sağlanıyor.

Tatbikat, Deniz Harp Merkezi Komutanlığı Tatbikat Kontrol Merkezince sevk ve idare ediliyor.

ENVANTERE YENİ KATILAN SİLAH VE SİSTEMLER KULLANILACAK

Kasım ayında hizmete alınan milli savaş gemisi TCG Burgazada korveti ilk defa böyle büyük bir tatbikata katılacak. Bunun yanında envantere dahil olan ANKA ve Bayraktar İnsansız Hava Araçları, Deniz Kuvvetleri tarafından deniz harekatında kullanılacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığıyla icra edilen koordineli harekatta UMTAS ve CİRİT silah sistemleri denenecek.

Tatbikat kapsamında 27 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında temel deniz harekat bilgilerine yönelik su üstü harbi, hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi, mayın harbi, elektronik harp ve denizde denetim harekatını içeren harekata hazırlık eğitimleri ve yüksek süratli gelişmiş insansız su üstü hava hedeflerine fiili silah atışları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taktik hava gayreti, havadan ihbar ve kontrol uçağı, Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz ve genel maksat helikopterlerinin iştirakleriyle müşterek eğitimler, tatbikata iştirak eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kıyı birlikleri tarafından ise görev fonksiyonlarına yönelik eğitimlerin icra edilmesi planlanıyor.

2-5 Mart'ta Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de uluslararası suları da kapsayan bölgelerde aynı anda kriz ve harp dönemi senaryolarını içeren serbest oyun faaliyetinin icra edileceği tatbikat, 6-8 Mart'ta yurt içi ve dışı liman ziyaretlerinin ardından sona erecek.

Son Güncelleme: 27.02.2019 12:37
Anahtar Kelimeler:
Tc Deniz Tatbikatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: “Avrupa Birliği bir çekim merkezi olma şansını yitirmiştir“
Erdoğan: “Avrupa Birliği bir çekim merkezi olma şansını yitirmiştir“
“akdeniz'de Ne İşiniz Var Diyen Milletvekilimiz Var
“akdeniz'de Ne İşiniz Var Diyen Milletvekilimiz Var"
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, "çocuklarım var" diye yalvardı
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, "çocuklarım var" diye yalvardı
Bayraktar: “Akdeniz'deki aramaları sürdürüyor”
Bayraktar: “Akdeniz'deki aramaları sürdürüyor”
Üvey kızına işkence edip ayaklarını öptüren üvey baba, tutuklandı
Üvey kızına işkence edip ayaklarını öptüren üvey baba, tutuklandı
MİT'e yapılan 6 bin ihbar operasyona dönüştü
MİT'e yapılan 6 bin ihbar operasyona dönüştü
Çavuşoğlu: “kıbrıslı Rumlar, Haksız Ve İnsanlık Dışı Ambargolardan Acı Çekmeye Devam Eden Kıbrıslı Türklerin Siyasi Eşitliğini Hala Sindiremiyor
Çavuşoğlu: “kıbrıslı Rumlar, Haksız Ve İnsanlık Dışı Ambargolardan Acı Çekmeye Devam Eden Kıbrıslı Türklerin Siyasi Eşitliğini Hala Sindiremiyor"
Eskort sitesinden tanıştığı kadına 4 bin TL kaptırdı
Eskort sitesinden tanıştığı kadına 4 bin TL kaptırdı
Böylesi ancak filmlerde olur..
Böylesi ancak filmlerde olur..
Yasak aşk yaşadığı kadını bıçakladı
Yasak aşk yaşadığı kadını bıçakladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim