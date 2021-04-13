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Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün koronavirüs gündemiyle toplanıyor

Kritik toplantı saat 15'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak.

13 Nisan 2021 Salı 08:45
Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün koronavirüs gündemiyle toplanıyor
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Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında, kurulun aldığı tavsiye kararları Kabine üyelerine sunulacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına ilişkin bir de sunum yapacak.

Tam kapanma mı olacak?

Amaç Ramazan ayında insan hareketliliğini azaltmak, vaka sayılarını düşürmek.

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Bu doğrultuda alınması planlanan ek tedbirler Kabine toplantısında görüşülecek. 81 ilde tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

1 Mart itibariyle başlayan kademeli normalleşme sürecinde "geriye dönüş ya da tam kapanma olacak mı" kabine üyeleri karar verecek.

Paket servise geçilecek

Bu arada İçişleri Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca yeme-içme yerlerinde masada müşteri kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin bir hatırlatma yaparak, bugün itibarıyla yeme içme yerlerinin, paket servis esasına göre faaliyet göstereceğini, açık veya kapalı alanlarda masada müşteri kabul edilmeyeceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Kabine toplantısının ardından detaylara ilişkin genelge yayımlayacak. 

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Anahtar Kelimeler:
TÜRKİYE KABİNEKoronavirüs
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