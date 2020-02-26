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Cumhurbaşkanı Akıncı, Yazar Ferhat Atik’i Kutladı

Lefkoşa, 26 Şubat 20 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nın katkılarıyla İngilizce basılan ve İngiltere’de kendi türünde 2019 yılının “en iyi kitabı” ödülünü alan Prof. Dr. Vamık Volkan’ın biyografi ve meslek deneyimlerinin anlatıldığı “Kendi Divanında Bir Psikanalist Vamık D. Volkan” kitabının yazarı Ferhat Atik’i kutladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Yazar Ferhat Atik’i Kutladı

Lefkoşa, 26 Şubat 20 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nın katkılarıyla İngilizce basılan ve İngiltere’de kendi türünde 2019 yılının “en iyi kitabı” ödülünü alan Prof. Dr. Vamık Volkan’ın biyografi ve meslek deneyimlerinin anlatıldığı “Kendi Divanında Bir Psikanalist Vamık D. Volkan” kitabının yazarı Ferhat Atik’i kutladı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 15:00
Cumhurbaşkanı Akıncı, Yazar Ferhat Atik’i Kutladı
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Lefkoşa, 26 Şubat 20 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nın katkılarıyla İngilizce basılan ve İngiltere’de kendi türünde 2019 yılının “en iyi kitabı” ödülünü alan Prof. Dr. Vamık Volkan’ın biyografi ve meslek deneyimlerinin anlatıldığı “Kendi Divanında Bir Psikanalist Vamık D. Volkan” kitabının yazarı Ferhat Atik’i kutladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kitabın başarısının uluslararası alanda da tescil edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “başarılı çalışmalarının devamını” dileyen takdir yazısını, kitabın yazarı Ferhat Atik’e verdi.

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Ferhat Atik de, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, kitabın İngilizce basımını takdim ederek, desteği için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı’nın katkıları ile İngilizcesi hazırlanan “Kendi Divanında Bir Psikanalist Vamık D. Volkan” kitabı, 2019’da İngiltere’de kendi türünde “en iyi kitap” ödülünü alırken ABD’de de en çok satan kitaplar listesine girdi.  

Cumhurbaşkanı Akıncı, yakın zamanda, merkezi İstanbul’da olan ve 9 ülke delegasyonunun yer aldığı “21. Yüzyıl İnsanlık Forumu” başkanlığına getirilen ve Dünya Biyoğrafi Yazarlar Birliği üyeliğine kabul edilen Ferhat Atik’i başarılı çalışmalarından dolayı da kutladı.

(EMR/GÜL) FOTOĞRAFLI

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