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Cumhurbaşkanı Tatar’ın da katıldığı Antalya Diplomasi Forumu başladı

TC CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN AÇILIŞTA 17 DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANI, 80 BAKAN OLMAK ÜZERE 75 ÜLKEDEN KATILIMCI YER ALDI

11 Mart 2022 Cuma 15:45
Cumhurbaşkanı Tatar’ın da katıldığı Antalya Diplomasi Forumu başladı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde ikinci kez Antalya'da düzenlenen, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı Antalya Diplomasi Forumu (ADF) başladı.
Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu forum için Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde açılış töreni düzenlendi.
Bu yıl "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temalı ADF'nin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yanı sıra aralarında Cumhurbaşkanı Tatar’n da olduğu 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası örgüt temsilcisi olmak üzere 75 ülkeden katılımcı yer aldı.

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, açılışa video konferans yöntemiyle katıldı.
Açılıştaki konuşmalar Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dile tercüme edildi.
200'ü yabancı 585 gazetecinin takip ettiği ADF'de, dünya gündeminin sıcak başlıkları vizyoner bir bakış açısıyla ele alınacak. Forum paneller, oturumlar ve ikili görüşmelerle 3 gün sürecek.
 

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Son Güncelleme: 11.03.2022 16:01
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