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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile alt düzeyde dış politika yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile alt düzeyde dış politika yürütüyoruz

04 Şubat 2019 Pazartesi 08:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile alt düzeyde dış politika yürütüyoruz

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye ile alt düzeyde ilişkileri korumaya devam ettiğini açıkladı.

Katıldığı bir televizyon programında kendisine sorulan soruları yanıtlayan Erdoğan, "Şu anda Suriye ile bizim alt düzeyde dış politika yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

İstihbarat örgütlerinin, liderlerin politikasını takip etmek zorunda olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı, "İstihbarat örgütleri bu noktada illa liderler ne yapıyorsa biz de onu yaparız havasında olamaz. Liderler çoğu zaman devreden çıkabilirler, istihbarat örgütleri bunu değerlendirir. Düşmanımız dahi olsa ipi tamamen koparmayacaksınız. Olur ki o ip size bir gün lazım olabilir." şeklinde konuştu. Erdoğan bunun Türkiye'de bir siyasi gelenek olarak tarih boyunca yapıldığını belirtti.

14 Şubat'ta yeni Soçi Zirvesi
İstanbul'da Rusya, Almanya ve Fransa devlet başkanlarıyla yapılan zirveyi hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Şubat tarihinde Rusya'nın Soçi kentinde tekrar Vladimir Putin ve Hasan Ruhani ile bir araya geleceğini duyurdu.

Erdoğan zirvede Suriye konusunun masaya yatırılacağını açıklayarak, "Yine ayın 14'ünde de Soçi'de bir araya geleceğiz. Soçi'de daha önce başlattığımız zirvenin ikinci turuna başlayacağız. Yine orada da Rusya Federasyonu - Türkiye - İran üçlü olarak bu zirvemizin tekrarını yapacağız. Temenni ediyorum ki bu güzel gidişe yeni bir anlam kazandıracak yeni bir güç katacak. Çünkü Suriye'deki malum bu süreç Cerablus, Afrin, İdlib bütün bunlardan sonra her geçen gün daha iyiye doğru gidiyor." dedi.

Üç lider daha önce 22 Kasım 2017 tarihinde Soçi'de toplanmış, Suriye'de barışın sağlanması için atılması gereken adımları tartışmıştı.

'300 bin Suriyeli topraklarına döndü'
Temenninin Suriyelilerin topraklarına dönmesi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye'den 300 bin civarında Suriyeli topraklarına döndü. Buralar boşalınca buraların halkı da topraklarına dönecek. Biz şimdi atılacak adımla da bunun planlamasını yapacağız." açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye'nin askeri operasyonları sayesinde Suriye'deki terör örgütlerinin Akdeniz'e inemediğini söyledi: "Terör örgütleri, baktılar ki olacak gibi değil Afrin'den çıkma kararı aldılar. Eğer biz dik durmasaydık, orada biz o operasyonları sağlam yapmasaydık, o zaman bu terör örgütleri oradan Akdeniz'e ineceklerdi."

Anahtar Kelimeler:
Tayyip Erdoğan
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