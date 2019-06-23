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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik

23 Haziran 2019 Pazar 22:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından ilk açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbulumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayriresmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul için hayırlara vesile olmasını dileyerek, gayriresmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

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Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan İmamoğlu'nu kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbulumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayriresmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bundan önce olduğu gibi ilerleyen süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkenin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerine yürüyeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere, Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz."

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