Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1175
ALTIN
481.350
DOLAR
7.9053
STERLİN
10.2579
EURO
9.2765
CTP, yine Akıncı’ya göz kırpıyor…
CTP, yine Akıncı’ya göz kırpıyor…
Gerçek seçim şimdi
Gerçek seçim şimdi
Evde ölmenin riski
Evde ölmenin riski
Özersay’ın sahnesi sona erdi
Özersay’ın sahnesi sona erdi
banner376

Cumhurbaşkanı Akıncı’yı sosyal medyadan tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı sosyal medya üzerinden video yayınlayarak tehdit eden şüpheli gözaltına alındı.

13 Ekim 2020 Salı 18:23
Cumhurbaşkanı Akıncı’yı sosyal medyadan tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
banner337
banner351

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı sosyal medya üzerinden video yayınlayarak tehdit eden şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Akıncı'ya yönelik, tehdit içeren başlıkla yayınladığı videoya ilişkin çalışma başlattı.

banner341
Ekipler, videoda görünen kişinin Yılmaz Ecevit K. olduğunu ve Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi evinde gözaltına aldı. Tutarsız davranışlarda bulunduğu öğrenilen şüpheliye ait cep telefonu ve sim kart ile telefona takılı hafıza kartına el konuldu.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

banner360
Son Güncelleme: 13.10.2020 18:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kovid-19'da en hızlı bulaş riski aile içinde!
Kovid-19'da en hızlı bulaş riski aile içinde!
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu İle Telefonda Görüştü
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu İle Telefonda Görüştü
Türkiye'den Yunanistan'ın Oruç Reis'in Faaliyetine Yönelik Açıklamasına Tepki
Türkiye'den Yunanistan'ın Oruç Reis'in Faaliyetine Yönelik Açıklamasına Tepki
Oruç Reis Gemisi Antalya Limanı'ndan ayrıldı
Oruç Reis Gemisi Antalya Limanı'ndan ayrıldı
Ege açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
Ege açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
Türkiye'den yeni Navtex ilanı
Türkiye'den yeni Navtex ilanı
Türkiye'de 1649 yeni vaka!
Türkiye'de 1649 yeni vaka!
Akar: “Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri ilk toplantısını NATO Karargahı’nda gerçekleştirdi
Akar: “Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri ilk toplantısını NATO Karargahı’nda gerçekleştirdi
Akar: “Ege ve Doğu Akdeniz’de, Türkiye’nin olumlu yaklaşımlarına rağmen provokatif girişimler gerginliği tırmandırdı”
Akar: “Ege ve Doğu Akdeniz’de, Türkiye’nin olumlu yaklaşımlarına rağmen provokatif girişimler gerginliği tırmandırdı”
Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'la Görüştü
Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'la Görüştü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim