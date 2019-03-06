Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104437
ALTIN
223.246
DOLAR
5.3837
STERLİN
7.0778
EURO
6.0868
Akıncı niye susuyor?
AKINCI NİYE SUSUYOR?
Girnedeki çeteye operasyon
GİRNEDEKİ ÇETEYE OPERASYON
Hamile eşini dövdü
HAMİLE EŞİNİ DÖVDÜ
72 yaşındaki kadına tecavüz
72 YAŞINDAKİ KADINA TECAVÜZ
banner282
Flaş Haber
Akıncı niye susuyor?
Kapat

Çorlu'da tren kazası: TCDD görevlilerine 15 yıla kadar hapis istemi

Çorlu'da tren kazası: TCDD görevlilerine 15 yıla kadar hapis istemi

06 Mart 2019 Çarşamba 08:31
Çorlu'da tren kazası: TCDD görevlilerine 15 yıla kadar hapis istemi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin TCDD görevlisi 4 sanık hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Çorlu Cumhuriyet Savcısı Galip Yılmaz Özkurşun tarafından Çorlu'da 8 Temmuz 2018'de meydana gelen 25 kişinin yaşamını yitirdiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

Mahkeme, "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulunan TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demir Yolu Bakım Müdürlüğü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy 143 Yol Bakım Şefliği Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım Onarım Memuru Celaleddin Çabuk hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hazırlanan iddianameyi kabul etti. 4 TCDD görevlisine 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, kazanın ray ve traverslerin altındaki menfezin üst tarafında bulunan balast ve dolgu zeminin boşalması ve hareket halindeki lokomotifin ağırlığı ile altı boş rayların esnemesi ve açılması, 2. vagondan itibaren dizinin devrilerek sürüklenmesi neticesinde gerçekleştiği tespiti yer aldı.

"Kaza doğal afet ve yağış sonucu meydana gelmiştir"
İddianamede yer verilen TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demir Yolu Bakım Müdürlüğü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Cumhuriyet savcılığına verdiği savunmasında, görevinin ayda iki defa otodirezin ile hattı gezmek ve göz ile muayene etmek ayrıca bir kez de lokomotif veya tren ile hattı gezmek olduğunu belirtti.

Kazadan önce 26 Haziran'da yaptıkları muayenede o turnede herhangi bir olumsuzluk tespit etmediklerini anlatan Kurt, savunmasında şunları kaydetti:

"Kazanın oluş sebebi, o menfeze kısa sürede taşıyamayacağı kadar yağmur ve sel suyunun gelmesi sonucu suyun üsten taşıp yolun altını boşaltmasına sebep olmasıdır. Bana o gün kaza öncesinde bu konuda herhangi bir ihbar gelmemişti. Civar istasyonlarda görevli personel de herhangi bir ihbar ve uyarıda bulunmamıştır. Çünkü o istasyonların bölgelerine de çok ciddi yağış düşmemiştir. Raporda çok büyük yağışlardan sonra menfezlerin ve köprülerin kontrollerinin yaptırılması konusundan bahsedilse de tarafımıza ulaşan bir ihbar olmadığı için böyle bir kontrol ve denetim yaptırma durumumuz olmamıştır."

Kazanın aşırı yağıştan meydana geldiğini öne süren Kurt, "Kaza doğal afet ve lokal yağış sonucu meydana gelmiştir. Ani oluşan bir yağış ve sel sonucu menfez toprağı boşaltmıştır. Ben kaza günü İstanbul'daydım. Görev yerim de orasıdır, dolayısıyla oradaki yağışı da görme şansım yoktur. Kazada benim ihmalim ve kusurum yoktur. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Suçlamaları kabul etmedi
Çerkezköy 143. Yol Bakım Şefliği Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, 2001 yılından beri Çerkezköy'de yol bakım ve onarım şefi olarak görev yaptığını anlattı.

Kaza günü Çerkezköy İstasyonu'nda trenlerin ayrı ayrı yollara girmesini sağlayan makas adı verilen 35 metre uzunluğunda bir tesisin yenilenmesi çalışmalarını yapan firma ile birlikte çalıştıklarını ileri süren Polat, "Eski makas sistemini söktük ve yerinden temizledik. Bundan sonra yeni makas kurum çalışmalarına başladık. Saat sistemini söktük ve yerinden temizledik. Yeni makas kurum çalışmalarına başladık. Saat 15.30-16.00'dan sonra hava kapanmıştı. Hafif yağış hissedildiği, bundan hafa gayet sıcaktı. Böyle bir yağış olacağı zaten bilinseydi, o gün o işi yapmayı planlamazdık. Ben üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Görevimi en iyi şekilde yerine getirdiğimi düşünüyorum." şeklinde savunma yaptı.

Anahtar Kelimeler:
çorlu Tren Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akar: “kktc, Adanın Etrafındaki Doğal Zenginliklerin De Paydaşıdır, Orada Hak Sahibidir
Akar: “kktc, Adanın Etrafındaki Doğal Zenginliklerin De Paydaşıdır, Orada Hak Sahibidir"
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik KKTC mesajı
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik KKTC mesajı
Sosyal medyadan not bırakan eski uzman çavuş, av tüfeğiyle kendini vurdu
Sosyal medyadan not bırakan eski uzman çavuş, av tüfeğiyle kendini vurdu
Türkiye’de enflasyon son 6 ayın en düşüğüne geriledi
Türkiye’de enflasyon son 6 ayın en düşüğüne geriledi
Gaz lambalarını elektrikliye dönüştürüyor
Gaz lambalarını elektrikliye dönüştürüyor
Nesli tükenmekte olan oklu kirpiyi vahşice öldürdüler
Nesli tükenmekte olan oklu kirpiyi vahşice öldürdüler
Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı
Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı
Soğuk tilkiyi dondurdu
Soğuk tilkiyi dondurdu
Hayali otomobili 85 kamu görevlisine sattı
Hayali otomobili 85 kamu görevlisine sattı
Karısını balkondan attı
Karısını balkondan attı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim