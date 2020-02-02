banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119140
ALTIN
305.717
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8883
EURO
6.6232
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis Soruşturması !
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis...
DP’nin oyları nereye gidecek!
DP’nin oyları nereye gidecek!
Açıklama var ceza yok!
Açıklama var ceza yok!
Flaş Haber
Kalbine yenildi
Kapat

Çocuğuyla Fransa'ya yerleşmek için velayet isteyen anneye “sarı yelekliler“ gerekçesiyle ret

Çocuğuyla Fransa'ya yerleşmek için velayet davası açan anneye, ülkede uzun süredir devam eden "sarı yelekliler" eylemleri nedeniyle mahkemeden izin çıkmadı.

Çocuğuyla Fransa'ya yerleşmek için velayet isteyen anneye “sarı yelekliler“ gerekçesiyle ret

Çocuğuyla Fransa'ya yerleşmek için velayet davası açan anneye, ülkede uzun süredir devam eden "sarı yelekliler" eylemleri nedeniyle mahkemeden izin çıkmadı.

02 Şubat 2020 Pazar 10:34
Çocuğuyla Fransa'ya yerleşmek için velayet isteyen anneye “sarı yelekliler“ gerekçesiyle ret

Anne E.K. ve baba N.G'nin 2017'de anlaşmalı olarak boşanmaları üzerine mahkeme, çocuğun velayetini her iki tarafa da verdi ve çocuk annesiyle yaşamaya başladı. Baba N.G. ise çocuğu anlaşma kapsamında görmeye devam etti.
İş sebebiyle çocuğunu da alarak Fransa'nın başkenti Paris'e yerleşmek isteyen anne E.K, bu durumun çocuğun eğitimine katkı sağlayacağını iddia ederek, babanın muvafakatine ihtiyaç duyulması nedeniyle ortak velayetin kaldırılması için dava açtı.
Ankara 18. Aile Mahkemesinde görülen davada baba N.G, E.K'nin yurt dışına çıkmak isteme sebebinin iş olmadığını, annenin çalıştığı iş yerindeki Fransız sevgilisiyle yeni bir yaşam kurmak amacıyla Paris'e gitmek istediğini belirtti. N.G, eski eşinin aynı kişiyle evli oldukları sırada da ilişkilerinin olduğunu ve bu sebeple boşandıklarını öne sürdü.
Eski eşinin yurt dışı görevinin zorunlu olmadığını, olası taşınmanın şu anda kreşe giden çocuğunun alışık olduğu düzeni bozacağını, babasıyla ilişkisini koparacağı ve psikolojisini olumsuz etkileneceğini ifade eden N.G, çocuğunun Türk örf ve adetlerinden uzak yetişeceği, dinini ve kültürünü bilmediği bir ülkede bocalayacağını savunarak davadaki taleplerin reddine karar verilmesini istedi.
"Sarı yelekliler" eylemleri gerekçe gösterildi
Dosyayı karara bağlayan Ankara 18. Aile Mahkemesi Hâkimi Murat Demirelli, gerekçeli kararında, çocuğun yaşının küçük olması sebebiyle yurt dışında zorlanabileceğini, gideceği ülkenin dilini bilmemesinin de çocuğa ekstra zorluk katacağını ve astım hastası olması sebebiyle nemli bir şehirde yaşamasının sıkıntı vereceğini belirtti.

banner317
Fransa'da hala devam eden "sarı yelekliler" eyleminin de hayatı olumsuz etkilediğine dikkati çeken hâkim, kararda şu ifadelere yer verdi: 
"Paris'te uzun süredir devam eden 'sarı yelekliler' eylemleri nedeniyle sosyal hayatın yaşanmasında zorluklar bulunmaktadır. Risk hala devam etmektedir ve eylemciler çeşitli bahanelerle sık sık eylem yapmaktadır. Çocuğun böyle kaos ortamlarının yaşandığı şehirde bulunmasının kendisine olumsuz etki edeceği, aynı şekilde Fransa'da Türkiye ve Türklere karşı olumsuz tavırların olduğu ve aşırı milliyetçi tutumun sergilendiği de açıktır."

ÇOCUĞUN YARARI GÖZETİLDİ
Çocuğun babasıyla sıkı bir ilişkisinin olduğunu ve bu ilişkisinin Paris'e gittiğinde olumsuz etkileneceğini belirten hâkim, bunun da çocukta psikolojik travmaya sebep olabileceğini vurguladı. 
Çocuğun Türkiye'deki okulunun, bulunduğu şehirdeki sayılı kaliteli okullardan biri olduğuna da işaret eden hâkim, okuldan ayrılmasının çocuğun ders başarısını etkileyeceği, arkadaş ortamından uzaklaşmasının zararına olacağı gerekçesiyle "çocuğun üstün yararını gözeterek" velayet durumunun aynen devamına karar verdi.

 

Son Güncelleme: 02.02.2020 13:41
Anahtar Kelimeler:
Çocuğuyla Fransaya Yerleşmek Için Velayet Isteyen Anneye RetSarı Yelekliler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÖK 4 bin 122 diplomaya denklik verdi
YÖK 4 bin 122 diplomaya denklik verdi
Türk sinemasının 'Ömercik'i son yolculuğuna uğurlandı
Türk sinemasının 'Ömercik'i son yolculuğuna uğurlandı
Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında
Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında
Manisa'da art arda depremler
Manisa'da art arda depremler
Wuhan'daki Türkler Ankara'ya getirildi
Wuhan'daki Türkler Ankara'ya getirildi
Erdoğan, Hamas lideri Heniyye'yi kabul etti
Erdoğan, Hamas lideri Heniyye'yi kabul etti
Türkiye’de Çin'den gelen uçak ve malzemeler KBRN uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak
Türkiye’de Çin'den gelen uçak ve malzemeler KBRN uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak
Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek askeri uçak Vuhan'dan havalandı
Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek askeri uçak Vuhan'dan havalandı
Bisikletle 8 Yıldır Dünyayı Turlayan Türk, Guınness'i Hedefliyor
Bisikletle 8 Yıldır Dünyayı Turlayan Türk, Guınness'i Hedefliyor
Türkiye mavi bayraklı plaj sayısında 3’üncü oldu
Türkiye mavi bayraklı plaj sayısında 3’üncü oldu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim