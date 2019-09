Çocuğun Okula Uyumu İçin Aceleci Davranılmamalı"

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI BAŞKANI DOÇ. DR. ÖZALP EKİNCİ: "EĞİTİM DÖNEMİ BAŞLAMADAN ÖNCE ÇOCUĞUN OKULUNU ZİYARET EDEREK ÖĞRETMENİYLE TANIŞTIRILMASI UYUM SÜRECİ İÇİN FAYDALI OLACAKTIR. ANCAK ÖĞRETMENLER ANNE ROLÜNÜ ÜSTLENMEYE ÇALIŞMAMALI VE ÇOCUĞUN OKULA UYUM SÜRECİNDE KURAL VE SINIRLARI İHMAL ETMEMELİDİR"

İstanbul, 4 Eylül 19 : Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özalp Ekinci, ilkokul birinci sınıfa başlayacak çocukların okula tamamen uyum sağlamaları konusunda aceleci davranılmaması gerektiğini belirterek, "Hedef, her hafta çocuğun uyumunun kademeli şekilde arttırılması ve en geç bir ay içinde annesi olmadan okula tam gün devam etmesidir. Okul korkusu yaşayan çocukların mümkün oldukça okulda günü tamamlamaları sağlanmalıdır. Yoğun uyum zorlukları olmadıkça çocuk eve götürülmemelidir." dedi.

Doç. Dr. Ekinci, ilkokula başlayacak çocukların okula uyum sürecine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların mizaçlarının ve yeniliklere verdikleri tepkilerin farklılık gösterebileceğini, bazı çocukların yeni bir ortama girdiğinde girişken davranırken bazı çocukların ise ortama geç ısınabileceğini söyledi.

Ebeveynlerin okula yeni başlayan çocuklarını, kardeşlerinin yanı sıra diğer çocuklarla da kıyaslamaması gerektiğini ifade eden Ekinci, ilköğretime uyum sürecindeki çocuğun akademik başarısı için ailelerin aceleci davranmaması tavsiyesinde bulundu.

Ekinci, her 1. sınıf öğrencisinin aynı hızda öğrenmeyeceğini, asıl önemli noktanın çocuğun temel okuma, yazma ve matematik becerilerini yıl sonuna kadar kazanması olduğunu anlattı.

"UYUM SÜRECİNDE BAŞARI VE BAŞARISIZLIĞA AŞIRI TEPKİ VERİLMEMELİ"

Özalp Ekinci, okula uyum sürecinde çocuğun başarı ve başarısızlığına aşırı tepki verilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Hızlı öğrenen çocuklar aşırı övüldüğü takdirde motivasyonları ve okul kurallarına uyum süreçleri olumsuz etkilenir. Çocuğun ders notunun yüksek ya da düşük olmasına ödül ya da ceza uygulanmamalıdır. İlköğretim döneminde temel hedef not değil düzenli ders çalışma alışkanlığının kazanılması olarak belirlenmelidir." diye konuştu.

Düzenli ders çalışma alışkanlığı kazanamayan çocuklar için pekiştirme yöntemlerinin faydalı olacağını aktaran Ekinci, "Her gün okulda ve evde sorumluluklarını yerine getiren çocuklara, sembolik puanlar (yıldız, artı ve çıkartma gibi) verilmeli, bir hafta boyunca belli sayıda puan kazanan çocuk, yaşı ve gelişimine uygun bir ödül ile mükafatlandırılmalıdır. Hedefe ulaşmayan çocuklara öncelikle ceza verilmemeli ancak o haftanın ödülünü kazanamadığı sakin bir dille ifade edilmelidir." şeklinde konuştu.

"EBEVEYNLER AŞIRI KORUYUCU TUTUMLARDAN KAÇINMALI"

Doç. Dr. Ekinci, kaygılı mizaca sahip çocukların okula uyum süreçlerinde zorlanabileceklerini belirterek, okul korkusunu önlemenin en etkili yönteminin ilköğretim öncesinde kreş ve anaokulu eğitiminin kesintisiz devam ettirilmesi olduğunu söyledi.

Ailelerin aşırı korumacı tutumlarının çocukların bireyleşmesini zorlaştırdığını ve bu durumun anneden ayrılma neticesinde korkulara zemin hazırladığını aktaran Ekinci, "Bu sebeple, ebeveynler aşırı koruyucu tutumlardan kaçınarak çocuklarının yaşları ve gelişimlerine uygun şekilde akranları ile bireysel zaman geçirmesini desteklemelidir." dedi.



Ekinci, eğitim dönemi başlamadan önce çocuğun okulunu ziyaret ederek öğretmeniyle tanıştırılmasının uyum süreci için faydalı olacağını belirterek, şöyle devam etti:"Ancak, öğretmenler anne rolünü üstlenmeye çalışmamalı ve çocuğun okula uyum sürecinde kural ve sınırları ihmal etmemelidir. Aileler çocuklarını okula uğurlarken aşırı duygusal tepkiler vermemelidir. Okul korkusu olan bazı çocukların annelerinde çocuklarından ayrılma ile ilgili kaygılar bulunabilir. Bu sebeple, annelere çocuklarını okula bırakırken sakin ve kontrollü davranmaları hatırlatılmalıdır.""OKULDA TAMAMLANAN HER GÜN UYUMU ARTTIRIR"Okul korkusunun çözümü için basamaklı bir yol izlenilmesi tavsiyesinde bulunan Ekinci, şöyle devam etti:"Çocuğun okula tamamen uyum sağlamasında aceleci davranılmamalıdır. Hedef, her hafta çocuğun uyumunun kademeli şekilde arttırılması ve en geç bir ay içinde annesi olmadan okula tam gün devam etmesidir. Okul korkusu yaşayan çocukların mümkün oldukça okulda günü tamamlamaları sağlanmalıdır. Yoğun uyum zorlukları olmadıkça çocuk eve götürülmemelidir. Okulda tamamlanan her gün çocuğun uyumunu arttıracaktır. Annesi yanında olmadan okulda kalamayan çocukların uyum süreci için anne ilk birkaç hafta okulda bulunabilir. Basamaklı bir plan dahilinde, ilk günlerde çocuğun sınıfına yakın bir yerde bekleyen anne, sonrasında okulun kantini gibi daha uzak bir yere geçmeli, en sonunda ise okuldan tamamen ayrılmalıdır."Haftalık hedeflenen kurala uyan çocukların, hem öğretmeni hem de ailesi tarafından belli bir puan ile ödüllendirilmesi gerektiğini söyleyen Ekinci, "Çocuğun kazandığı puanları gösteren bir karne hazırlanmalı ve ailenin tüm üyelerinin görebileceği yere asılmalıdır. Çocuk puanlarını karneye kendisi yazmalıdır. Okula uyum sürecinde belli bir puana ulaşan çocuk takdir edilerek önceden seçilen haftalık bir ödülle mükafatlandırılmalıdır. Aşırı övgüler ve uygunsuz düzeydeki büyük ödüller çocuğun motivasyonunu olumlu etkilemenin aksine sürece uyumunu zorlaştıracaktır. Benzer şekilde 'Yarın okula gidersen sana en sevdiğin ödülü alırım.' şeklindeki günlük yaklaşımlar da uyuma katkı sağlamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu."BAŞARISIZLIKLARA VERİLECEK SERT TEPKİLER UMUTSUZLUK YARATABİLİR"Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özalp Ekinci, okula hiç gitmeyen ya da hedeflenen düzeyde okulda kalamayan çocukların ise televizyon izleme, oyuncakla oynama ve parka gitme gibi ayrıcalıklarının kısıtlanması gerektiğinin altını çizdi.Ancak çocuğun uyumunu daha da zorlaştıran "Okula gitmezsen seni cezalandırırım." şeklindeki ifade ve tehditlerden kaçınılmasını öneren Ekinci, şöyle devam etti:"Okul korkusunun ilk günlerinde hemen ilerleme olmayabilir. Aile, planı her sabah sabırlı şekilde uygulamalıdır. Başarısızlıklar karşısında verilecek sert tepkiler çocukta umutsuzluk yaratabilir. Okul korkusu olan çocukların bir bölümünde kural ve sınırlara uyumla ilgili zorluklar da bulunmaktadır. Böyle çocuklarda genel kurallar ve sınırlar ihmal edilmemelidir. Okulda ya da diğer ortamlarda annesinden hiç ayrı kalamayan, ayrılık durumunda karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi bedensel belirtiler yaşayan, ayrılık ile ilgili kabuslar gören, kendine ya da çevreye zarar verici davranışları olan çocuklar için mutlaka çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır."(AA/ÖZ/HÖ)