“çipras’ın Ruhban Okulu Ziyareti, Tarihi Ve Sembolik Bir Öneme Sahip"

İstanbul, 7 Şubat 19 (.): Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras\'ın Heybeliada Ruhban Okulu ziyaretini "tarihi ve sembolik", son dönem Türk-Yunan ilişkilerini ise "krizden diyaloğa bir geçiş" olarak nitelendirdi.

Yunanistan Başbakanı Çipras\'ın, Ankara ve İstanbul\'daki temaslarındaki heyette yer alan Prof. Dr. Enis Tulça, ikili ilişkilerde gelinen noktayı AA muhabirine değerlendirdi.

Tulça, 1990\'ların sonundan itibaren yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Önceden ufak bir krizde savaş riskine dönüşebilen bir hava vardı. Artık tepkisel yaklaşımlar aşıldı ve diyalog kanalları açıldı. Dışişleri, Milli Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları kriz anlarında hemen temasa geçerek sorunları büyümeden çözüyorlar. Bu önemli bir ilerleme. Kriz anlarında ve sonrasında birbirini dinleyen liderler var artık." diye konuştu.

"KİLİT ROL OYNADILAR"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Çipras\'ın, ikili ilişkilerin son yıllarda ivme kazanmasında kilit rol oynadığını vurgulayan Tulça, şunları kaydetti:

"Yarım asırdır süren bir Kıbrıs ve Ege sorunundan dolayı sekteye uğrayan ikili ilişkiler, eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem ve eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu döneminde düzelmeye başladı. 2002 sonrasında ise turizm, enerji ve kültür alanlarında önemli iş birlikleri oldu. Kıbrıs ve Ege sorunu bir tarafta dursa da, bu ziyaret gibi gelişmeler çok önemli ve yararlı. İki lider de sorunlardan ziyade, ortak paydalara odaklanıyor ve pozitif bir yaklaşımla hareket ediyor."

"İKİLİ İLİŞKİLERDE BİR SEMPATİ, SEVGİ VE SAYGI OLDUĞUNU ANLIYORUZ"

Prof. Dr. Tulça, Aleksis Çipras\'ın Heybeliada Ruhban Okulu\'na yaptığı ziyarete de değinerek, ziyaretin tarihsel bir bütünlük içindeki önemine dikkat çekti.

Tulça, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çipras\'ın Ruhban Okulu\'nu ziyareti, Türk-Yunan ilişkilerinde tarihi ve sembolik bir öneme sahip. Başbakanlıktan düştükten sonra Eylül 1933\'te Türkiye\'ye gelen Elefterios Venizelos, Atatürk tarafından Dolmabahçe Sarayı\'nda ağırlanmıştı ve Heybeliada Ruhban Okulu\'nu da ziyaret etmişti. O dönemden sonra ilk kez aktif olarak görevde olan bir başbakan da, okula gelerek ziyaret etti. Sayın Çipras, ileriyi düşünen bir insan. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da, sorunların üstüne gidip çözme gayretinde her zaman. İkili ilişkilerde bir sempati, sevgi ve saygı olduğunu anlıyoruz ki bu ilişkilerde çok önemlidir. "

Öte yandan Prof. Dr. Tulça, Heybeliada Ruhban Okulu ziyaretinde Çipras\'a, "Atatürk, Venizelos ve Bir Diplomat Enis Bey" isimli kitabının 2017\'de Atina\'da basılan Yunanca çevirisini takdim etti.

(AA/AK