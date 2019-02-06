Çipras, 48 Yıldır Kapalı Olan Ruhban Okulu\'nu Ziyaret Eden İlk Yunanistan Başbakanı Oldu





Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın daveti üzerine Türkiye\'ye gelen ve dün Ankara\'da çeşitli temaslarda bulunan Çipras, İstanbul\'daki ziyaretlerine Ayasofya\'yla başladı.





Çipras, Ayasofya\'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Heybeliada\'ya geçti.





Adaya Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti botları eşliğinde gelen Çipras, iskelede kendisini bekleyenlerle selamlaştı, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.





Ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın\'ın eşlik ettiği Çipras, okula girdikten sonra mum yaktı. Daha sonra Ruhban Okulu\'na geçen

Çipras, burada Fener Rum Patriği Bartholomeos\'un yönettiği ayine katıldı.





Bu arada, ziyaret öncesinde Heybeliada ve Ruhban Okulu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.





(AA/AK)

İstanbul, 6 Şubat 19 : Ankara\'daki temaslarının ardından İstanbul\'a geçen ve Ayasofya\'yı ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ardından Heybeliada\'ya gitti. Çipras, 48 yıldır kapalı olan Ruhban Okulu\'nu ziyaret eden ilk Yunanistan başbakanı oldu.