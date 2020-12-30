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Çin'den sipariş edilen Covid-19 aşıları Türkiye'ye geldi

Çin'den alınan 3 milyon doz Sinovac aşısını taşıyan THY uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. 17 konteyner Sağlık Bakanlığı'nın deposuna nakledildi.

30 Aralık 2020 Çarşamba 09:40
Çin'den sipariş edilen Covid-19 aşıları Türkiye'ye geldi
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Çin'den getirilen Sinovac corona virüs aşısının 3 milyon dozluk ilk bölümünü taşıyan THY uçağı Ankara'ya iniş yaptı. 

Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 05.44'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

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TIR ve kamyonlara yüklenen aşılar, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposuna getirildi.

14 GÜN TEST EDİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak.

Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı GM koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Covid19 Aşıları
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