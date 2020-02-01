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Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek askeri uçak Vuhan'dan havalandı

Koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşların tahliyesini yapacak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentinden yola çıktı.

Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek askeri uçak Vuhan'dan havalandı

Koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşların tahliyesini yapacak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentinden yola çıktı.

01 Şubat 2020 Cumartesi 07:54
Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek askeri uçak Vuhan'dan havalandı

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TC Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı." ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 01.02.2020 12:43
Anahtar Kelimeler:
Çindeki Türk Vatandaşlarını Getirecek Askeri Uçak
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