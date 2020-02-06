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Çığ Felaketinde Yaşamını Yitirenlerin Sayısı Artmaya Devam Ediyor

Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. İki çığda yaşamını yitirenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Çığ Felaketinde Yaşamını Yitirenlerin Sayısı Artmaya Devam Ediyor

Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. İki çığda yaşamını yitirenlerin sayısı 41'e yükseldi.

06 Şubat 2020 Perşembe 14:37
Çığ Felaketinde Yaşamını Yitirenlerin Sayısı Artmaya Devam Ediyor

Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. İki çığda yaşamını yitirenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Çığ felaketinin yaşandığı bölgede arama çalışması yürüten Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

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Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Van'da, Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalan şehit jandarma personeli, güvenlik korucuları ve itfaiye personeli ile Hakkari'de kaza sonucu şehit olan askerin naaşı, törenle memleketlerine uğurlandı.

Van Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Van Jandarma Filo Komutanlığına getirilen şehitlerin ve itfaiye personelinin Türk bayrağına sarılı naaşı, katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, İl Müftüsü Ömer Keskin dua etti.

Şehitlerin naaşları, tören mangasınca omuzlarda taşınarak memleketlerine uğurlanmak üzere askeri uçağa konuldu.

Son Güncelleme: 06.02.2020 17:48
Anahtar Kelimeler:
VançığBahçesaray
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