banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Aptal değiliz!,
Aptal değiliz!,
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Siz bu ülke için ne yaptınız!
Siz bu ülke için ne...
banner376

Çift başlı kuzu şaşkınlığı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çift başlı doğan kuzu, 10 dakika sonra öldü. Hayvancılıkla uğraşan Fethim Kurumuş doğum sonrası fotoğrafı paylaşarak "İki tane kuzu çıktı biri çift başlı biri normal. Normal olan yaşıyor ama çift başlı kuzu 10 dakika sonra öldü. Ömrümde ilk kez böyle bir şey başıma geldi" dedi.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 22:30
Çift başlı kuzu şaşkınlığı!

İnegöl'ün kırsal Cemiyet Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Fethim Kurumuş'a ait koyun, veteriner hekiminin yaptırdığı doğumda çift başlı kuzu doğurdu. Hayvan sahibini ve köylülerin şaşkına döndüğü doğumda, kuzu 10 dakika yaşayabildi.

banner341
"ÖMRÜMDE İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY BAŞIMA GELDİ"

Çift başlı kuzunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Kurumuş, "Uzun süredir keçi besliyorduk son 2 senedir de sakız cinsi koyun bakıyoruz. 2 defadır koyunlarımız üçüz doğum yapıyordu bu sefer kuzulayamadı. Bizde durumdan şüphelendik ve baytar çağırdık. Baytar keserek aldı hayvanları ana rahminden. İki tane kuzu çıktı biri çift başlı biri normal. Normal olan yaşıyor ama çift başlı kuzu 10 dakika sonra öldü. Ömrümde ilk kez böyle bir şey başıma geldi." dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gen tedavisi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gen tedavisi açıklaması
Türkiye'de 4 bin 537 yeni vaka
Türkiye'de 4 bin 537 yeni vaka
Fethiye'de tur teknesi battı
Fethiye'de tur teknesi battı
Maratona katılan sporcu, koşu sırasında yaşamını yitirdi
Maratona katılan sporcu, koşu sırasında yaşamını yitirdi
Ankara'da patlama
Ankara'da patlama
Bu köpekleri sahiplenen 11 bin lira ceza ödeyecek
Bu köpekleri sahiplenen 11 bin lira ceza ödeyecek
Türkiye’de vaka sayısı 5 binin altına düştü
Türkiye’de vaka sayısı 5 binin altına düştü
Erdoğan: “Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, bütün o denizlerde petrol arama işlemlerimizi yürüteceğız.. Hakkımız neyse söke söke alırız ve alacağız”
Erdoğan: “Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, bütün o denizlerde petrol arama işlemlerimizi yürüteceğız.. Hakkımız neyse söke söke alırız ve alacağız”
Yeşilçam'dan bir yıldız kaydı
Yeşilçam'dan bir yıldız kaydı
Türkiye’de son 24 saatte 5 bin 288 kişinin testi pozitif çıktı, 42 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de son 24 saatte 5 bin 288 kişinin testi pozitif çıktı, 42 kişi hayatını kaybetti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim