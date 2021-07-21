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Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kktc'nin 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı'nı Kutladı

Ankara, 21 Temmuz 21 (.): CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 10:00
Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kktc'nin 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı'nı Kutladı

Ankara, 21 Temmuz 21 (.): CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.

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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Dönemin Başbakanı, Genel Başkanım Bülent Ecevit'i, dönemin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı ve KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygıyla anıyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü ve KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun."

(AA/TUĞ/ŞEB)

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Son Güncelleme: 21.07.2021 15:16
Anahtar Kelimeler:
CHPTürkiye
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