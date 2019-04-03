CHP'den “İstanbul“ açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'da seçim sonuçlarına yapılan itiraza ilişkin, "Bizim elimize gelen verilere göre Adalar, Eyüp, Büyükçekmece'de sayım bitmiş durumda. Buralarda fark eden bir durum ortada yok. Hatta CHP lehine olan bir takım sayımlar da ortada duruyor. Ben, sonuçların çok fazla değişebileceğini zannetmiyorum." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kimsenin oyunda gözlerinin olmadığını, herkesin sandıktan çıkan sonuçlara saygılı olması gerektiğini belirtti.

Seçim sürecinin bir parçası olan itiraz hakkının, iyi niyetli kullanılması gerektiğinin altını çizen Öztrak, "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un özellikle dün itiraz sürecini başlatırken sarf etmiş olduğu sözler endişelerimizi artırmıştır." ifadelerini kullandı.

Bir hukukçu da olan Yavuz'un "Bize operasyon çekiliyor, demokratik hayatın en şaibeli seçimi" ifadelerinin, söylenmemesi gereken sıkıntılı sözler olduğunu savunan Öztrak, "Seçimi eğer kazanmış olsalardı Sayın Yavuz bu sözleri sarf edecek miydi?" diye sordu.

Öztrak, sandıklarda ikisi devlet memuru, ikisi iktidar görevlisi olmak üzere 7 kişinin bulunduğunu belirterek, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinin görev sürelerinin yeni uzatıldığını, polisin, yargının iktidarın elinde olduğunu söyledi.

"YSK KARARININ ARKASINDA DURMADI"

YSK'nin 2014'te Ankara seçimleriyle ilgili verdiği kararda "Karar sürecini geciktirecek nitelikte yapılan delilsiz itirazlar, bir yandan YSK'nin itibarına gölge düşürür, diğer yandan da belirsizliği artırır." ifadelerinin yer aldığını anımsatan Öztrak, YSK'nin kendi kararının arkasında durmadığını savundu.

Siyasi baskılara göre karar verilmemesi gerektiğinin altını çizen Öztrak, ortada kaotik bir durumun olduğunu, bazı ilçelerde yeniden sayım yapılmasına karar verilirken bazı ilçelerde bu talebin reddedildiğini söyledi.

Öztrak, YSK'nin bu kararını eleştirerek, "Bu kolay kolay vicdanlara sinecek gelişme değil. Aynı olayda farklı kararlar vermek, hukuka duyulan güveni sarsacak bir durumdur. Bu, kamu vicdanını rahatsız eder, belirsizlik yaratır. Demokrasi, hukuk devleti, ekonomi açısından belirsizlik yaratır. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye, belirsizliği hiç kaldıramayacak bir noktadadır." diye konuştu.

Türkiye'nin normalleşmeye, gerçek gündemi olan ekonomiye dönmeye ihtiyacının olduğunun altını çizen Öztrak, "İstanbul'da 12 ilçede ret kararı çıkmış, 5 ilçede tam sayım kararı var, tüm oylar sayılacak, 3 ilçede sayımlar bitmiş, bir ilçede sadece 10 sandıkta sayım yapılacakmış, 18 ilçede de karar ve sayımla ilgili süreç işliyor. Biz, 'hak, hukuk, adalet' diyerek yürümüş olan bir partiyiz. Herkesin hakkına, hukukuna sahip çıkarız ama kendi hakkımızı da yedirmeyiz, hukukumuzu da ezdirmeyiz." dedi.