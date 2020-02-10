CHP'den Cumhurbaşkanı Akıncı'ya Tepki

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK: “KKTC CUMHURBAŞKANININ SÖZLERİ BÜYÜK TALİHSİZLİKTİR VE SON DERECE VAHİMDİR. HELE HELE KONUŞMASININ İÇİNDE YERSİZ VE ANLAMSIZ BİR BİÇİMDE SAYIN TAYFUR SÖKMEN'İN ADINI GEÇİRMESİ KABUL EDİLEBİLİR BİR HUSUS DEĞİLDİR.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu ülkede Kıbrıs konusundaki duruşu en net parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Bunu çok açıkça ifade ediyorum, 1974'de biz neredeysek bugün de oradayız. KKTC Cumhurbaşkanının sözleri büyük talihsizliktir ve son derece vahimdir. Hele hele konuşmasının içinde yersiz ve anlamsız bir biçimde Sayın Tayfur Sökmen'in adını geçirmesi kabul edilebilir bir husus değildir.” dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

"KIBRIS KONUSUNDAKİ DURUŞU EN NET PARTİ CHP'DİR"

AA’nın haberine göre, Faik Öztrak, yaptığı açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, "Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözleri var, 'Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır.' siyaseti 1950'lerin sloganıdır. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Öztrak, şu yanıtı verdi:

"Bu ülkede Kıbrıs konusundaki duruşu en net parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Bunu çok açıkça ifade ediyorum, 1974'de biz neredeysek bugün de oradayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanının sözleri büyük talihsizliktir ve son derece vahimdir. Hele hele konuşmasının içinde yersiz ve anlamsız bir biçimde Sayın Tayfur Sökmen'in adını geçirmesi kabul edilebilir bir husus değildir.

Sayın Sökmen, Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Hatay davasını sonuçlandırmış kişidir. KKTC adı üstünde bizim gözümüzde bağımsız bir devlettir. Bağımsız bir devlet olarak tanınması için de elden gelen yapılmalıdır. Ama bugün kalkıp da siz KKTC'nin ilhakından bahsetmeye başlarsanız bu kabul edilebilir bir husus değildir. Olsa olsa içerideki seçim baskısı nedeniyle tarih bilincinden yoksun sarf edilmiş sözlerdir diye düşünüyorum."

