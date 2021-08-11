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Çetin: “Tarih öğretmenlerimizin talepleri çerçevesinde yeni projeler başlatmayı düşünüyoruz“

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, "(KKTC'ye kitap temin projesi) Bunu bir başlangıç kabul ediyoruz. Buradaki tarih öğretmenlerimizi yalnız bırakmak istemiyoruz. Onları dinleyeceğiz ve talepleri çerçevesinde yeni projeler başlatmayı düşünüyoruz." dedi.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:30
Çetin: “Tarih öğretmenlerimizin talepleri çerçevesinde yeni projeler başlatmayı düşünüyoruz“

TTK Başkanı Çetin, kurum olarak KKTC'de yürüttükleri çalışmalar ve planladıkları projelerle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

TTK'nin 90 yıllık bir kurum olduğunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu belirten Çetin, onun verdiği istikamet doğrultusunda çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Çetin, "Tarih, bir milleti millet yapan en temel değerlerden bir tanesidir. Ortak tarih bilinci, her ulus devlet ve millet için gereklidir. Bu bilinçle kendi tarihimizi yazmak, yaymak adına çalışmalar yapıyoruz." dedi.

KKTC'ye özel bir sevgi ve muhabbetlerinin olduğun vurgulayan Çetin, KKTC'deki tüm tarih öğretmenleri ve kütüphaneler için yaklaşık 8 bin tarih kitabının temin edilmesiyle ilgili proje yaptıklarını, salgın nedeniyle ertelense de bunu hayata geçirdiklerini söyledi.

Çetin, proje sayesinde, okullar açılmadan KKTC'deki üniversite, okullara ve tüm tarih öğretmenlerine 8 bin civarı kitap temin ettiklerini, kitapların genel olarak Kıbrıs'ın tarihiyle ilgili olduğunu belirtti.

Başkan Çetin, "(KKTC'ye kitap temin projesi) Bunu bir başlangıç kabul ediyoruz. Buradaki tarih öğretmenlerimizi yalnız bırakmak istemiyoruz. Onları dinleyeceğiz ve talepleri çerçevesinde yeni projeler de başlatmayı düşünüyoruz." dedi.

Kıbrıs Türk Tarih Kurumunun 1961'de kurulduğunu hatırlatan Çetin, dönemin siyasi koşulları ve ekonomik imkanları nedeniyle uzun ömürlü olmadığını, TTK'nin eski başkanlarının da Kıbrıs'ta büyük emekleri bulunduğunu söyledi.

Çetin, şöyle devam etti:

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"KKTC'de böyle bir kurumsal yapılanma (tarih kurumuyla ilgili) gerçekleştirebilir miyiz diye epeydir düşünüyoruz. Yasal birtakım çalışmaların yapılması gerekecek, onlar tamamlandığı vakit biz TTK olarak geleceğiz inşallah. Binanın tefrişatını yapacağız, kütüphanesini kuracağız, bugünkü çağa uygun tüm elektronik imkanlar ve dijital bir yapıyla bu kurumu destekleyeceğiz. TTK, Bilim Kurulu vasıtasıyla bazı kararlarını alır, burada da Türkiye'nin en seçkin tarihçileri görev alır. Bilim Kurulumuzun da projeden haberi var, onlar da her türlü desteği vermeye hazırlar. Pandemi koşulları devam ettiği için kesin bir takvim veremiyoruz ama biz çalışmalarımızı planlıyoruz. KKTC'deki tarih kurumunun binası için ya Kıbrıs Vakıflar İdaresinden bir bina tahsis edilecek veya yeni baştan yapılacak. Biz, projelendirmesinde, inşaatında veya tadilatında her türlü yardımı yapacağız. Bu tamamen KKTC'nin tarih kurumu olacak, biz tecrübemizi ve her türlü birikimimizi onların hizmetine sunacağız. Burası bağımsız bir devlettir, kendi arşivi ve tarihi dokümanlarının bir yerde toplanması çok faydalıdır. Bu, araştırmacılar da için de çok faydalı olacaktır."

"KKTC'DEKİ TARİH ÖĞRETMENLERİMİZLE İHTİYAÇLARINI KONUŞACAĞIZ"

Türkiye ve KKTC'de gençlere ulaşmaları gerektiğinin altını çizen Çetin, son yıllarda gençlerin, bilgisayarda oynadıkları strateji oyunları sebebiyle tarihe ilgilerinin arttığını ve bunu da değerlendirmeyi istediklerini kaydetti.

Çetin, "KKTC'deki tarih öğretmenlerimizle ihtiyaçlarını konuşacağız. Belki öğretmenler bizden bazı dijital materyaller isteyecekler. Kitap okuma alışkanlıkları da değişti, artık dijital dönemden geçiyoruz. Biz, TTK olarak kısa kısa görseli ağırlıklı, ikişer dakikalık videolar her gün yayımlıyoruz. KKTC ile ilgili hocalarımızın ihtiyaçları çerçevesinde bu malzemeyi ve içeriği, görsel ağırlıklı olarak hazırlamayı taahhüt ediyoruz. Bu konuda hocalarımız bizi yönlendirecekler çünkü ihtiyacı en iyi onlar biliyorlar." dedi.

Millet olabilmek için ortak tarih bilincinin gerektiğine dikkati çeken Çetin, tarihin, bir olayın nasıl başladığını bilmek olduğunu ve bunun bilinmediği takdirde mevcut gelişmelerin anlaşılamayacağını söyledi.

"DİPLOMASİ YAPACAKSANIZ DA TARİH BİLMEK ZORUNDASINIZDIR"

Çetin, "İnsan geçmişiyle vardır. Tarih, milletin hafızası ve sicilidir. Kıbrıs'ta bu kadar haksızlıklar olmuş, bunları unutmamamız gerekiyor. Dünya konjonktüründe Kıbrıs ile ilgili nelerin yazıldığını, çizildiğini takip ediyoruz. Sanki geçmiştekiler hiç yaşanmamış gibi, demokrasi söylemi etrafında bize karşı bazı suçlamalarda bulunuyorlar. Tarihi bilmezsek bunlara nasıl cevap verebiliriz, bunları kabul mü edeceğiz? Dolayısıyla bizim hafızamızın diri, milli bilincimizin kuvvetli olması lazım. Bunun için tarih bilmek lazım. Diplomasi yapacaksanız da tarih bilmek zorundasınızdır." diye konuştu.

Tarihi yeniden ihtiyaçlara göre tanımlamaları gerektiğine vurgu yapan Çetin, bu konuda birçok farklı dijital imkanın da Anadolu Ajansının kullandığı infografik gibi mevcut olduğunu söyledi.

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Son Güncelleme: 11.08.2021 14:27
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