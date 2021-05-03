Çelik: “KKTC'yi yok sayan bir yaklaşımla müzakere söz konusu değil“

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Rum kesiminin AB'yi kendi oyuncağı haline getirmesi AB tarafından kabul gören bir mesele ise, bu onlara hayırlı olsun." dedi.

Çelik, Anastasiadis'in Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti'ne, milletimize karşı yaptığı bu saygısızlığı aynen iade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs konferansıyla ilgili Ömer Çelik, şöyle konuştu:

"Kıbrıs Türkü'nü yok sayan, KKTC'yi yok sayan, Kıbrıs Türk davasını yok sayan herhangi bir yaklaşımla müzakere yapılması söz konusu değildir."

Yunanistan'ın göçmenlere müdahalesini değerlendiren Çelik, "Türkiye'ye çeşitli konularda ders vermeye kalkanların, önce kendi demokrasilerini Akdeniz'in sularından çıkarması lazım." diye konuştu.

Ömer Çelik, bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Uluslararası eşit vizyona, statüye sahip bir devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tabii ki tanınmalıdır."

AK Parti Sözcüsü Çelik, Türk heyetlerinin Libya ve Mısır ziyaretlerine ilişkin sorulan bir soruyu da, şöyle cevaplandırdı:

Senkronize olarak düşünmemek lazım, iki ayrı konu. Libya ile ilgili yürüyen işler var ve kritik aşamalar geçiliyor. Mısır'la ise aramızdaki meseleleri konuşmak ile ilgili yeni mekanizmalar oluşturmaya çalışıyoruz."