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Çelik: “KKTC'nin yaklaşımının takdirle karşılanması gerekir“

Çelik: “KKTC'nin yaklaşımının takdirle karşılanması gerekir“

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:15
Çelik: “KKTC'nin yaklaşımının takdirle karşılanması gerekir“

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: "DÜNYADA YETERİNCE SICAK SORUN VARKEN, KKTC'NİN YAKLAŞIMININ TAKDİRLE KARŞILANMASI GEREKİR"

"TÜRKİYE HEM KENDİ HAKLARINI HEM DE KKTC'NİN HAKLARINI TAVİZSİZ BİR ŞEKİLDE KORUMAYA KARARLIDIR"

"GARANTÖR ÜLKELERİN VE AB'NİN, RUM TARAFININ ÇATIŞMACI SİYASETİNE KARŞI KKTC'NİN BARIŞÇI SİYASETİNE DESTEK VERMELERİNİ BEKLİYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dünyada yeterince sıcak sorun varken, KKTC'nin yaklaşımının takdirle karşılanması gerekir. Türkiye hem kendi haklarını hem de KKTC'nin haklarını tavizsiz bir şekilde korumaya kararlıdır." ifadelerini kullandı. 

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Çelik, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Rum tarafına sunduğu öneriye ilişkin paylaşımda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Kıbrıs Adası çevresindeki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine dönük kapsamlı iş birliği önerisini Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına sunmasının "önemli bir adım" olduğunu belirten Çelik, "Türk tarafı bir kere daha çatışmacı siyasetlere karşı iş birliği siyasetini öne çıkarmıştır. Kaynakların Türk ve Rum tarafı arasında, BM gözetiminde kurulacak komiteyle ele alınması, iş birliğine önem veren bir siyasettir. Kaynaklardan eşzamanlı yararlanma önerisi adaletin gereğidir." değerlendirmesinde bulundu. 

"TÜRKİYE VE KKTC, ADALET VE HUKUKTAN YANA BİR SİYASET İZLEMEKTEDİR"

Günlerdir Rum tarafının çatışmacı siyasetine destek veren AB başta olmak üzere tüm siyasi odakların, KKTC'nin iş birliği yaklaşımının kıymetini bilmesi gerektiğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Dünyada yeterince sıcak sorun varken, KKTC'nin yaklaşımının takdirle karşılanması gerekir. Türkiye hem kendi haklarını hem de KKTC'nin haklarını tavizsiz bir şekilde korumaya kararlıdır. Adaletsiz ve hukuksuz girişimler karşısında Türkiye ve KKTC, adalet ve hukuktan yana bir siyaset izlemektedir. Garantör ülkelerin ve AB'nin, Rum tarafının çatışmacı siyasetine karşı KKTC'nin barışçı siyasetine destek vermelerini bekliyoruz. Eğer adalet ve hukuk esas alınacaksa, KKTC'nin diplomatik akılla ortaya koyduğu önerilere herkesin destek vermesi gerekir."

Son Güncelleme: 13.07.2019 17:22
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