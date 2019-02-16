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Çavuşoğlu Yunanistan\'ın Yeni Dışişleri Bakanı İle Telefonda Görüştü

Ankara, 16 Şubat 19 :   Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan\'ın yeni Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu Yunanistan\'ın Yeni Dışişleri Bakanı İle Telefonda Görüştü

Ankara, 16 Şubat 19 :   Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan\'ın yeni Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos ile telefon görüşmesi yaptı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 20:37
Çavuşoğlu Yunanistan\'ın Yeni Dışişleri Bakanı İle Telefonda Görüştü

Ankara, 16 Şubat 19 :   Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, Katrugalos'u yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Yunanistan'da Başbakan Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanlığı görevini dün Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrugalos'a devretmişti.

Katrugalos, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vekili, İçişleri ve Yeniden Yapılanma Bakan Vekili ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekilliği görevlerinde bulunmuştu.

(AA/FG)

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