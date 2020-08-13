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Çavuşoğlu\'ndan Ab Toplantısı Öncesi Doğu Akdeniz Diplomasisi...

ÇAVUŞOĞLU, LİTVANYA DIŞİŞLERİ BAKANI LİNAS LİNKEVİCİUS, MACARİSTAN DIŞİŞLERİ VE DIŞ TİCARET BAKANI PETER SZİJJARTO, BULGARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI EKATERİNA ZAHARİEVA, İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI LUİGİ Dİ MAİO VE ROMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI BOGDAN AURESCU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

13 Ağustos 2020 Perşembe 15:54
Çavuşoğlu\'ndan Ab Toplantısı Öncesi Doğu Akdeniz Diplomasisi...
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ÇAVUŞOĞLU, LİTVANYA DIŞİŞLERİ BAKANI LİNAS LİNKEVİCİUS, MACARİSTAN DIŞİŞLERİ VE DIŞ TİCARET BAKANI PETER SZİJJARTO, BULGARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI EKATERİNA ZAHARİEVA, İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI LUİGİ Dİ MAİO VE ROMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI BOGDAN AURESCU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Ankara, 13 Ağustos 20 : Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının yarınki olağanüstü toplantısından önce bazı Avrupalı mevkidaşlarıyla telefonda görüşerek Doğu Akdeniz konusunu değerlendirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu'nun mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu dün de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yanı sıra Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüşmüştü.

AB "DOĞU AKDENİZ, BELARUS VE LÜBNAN" İÇİN TOPLANACAK

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AB dışişleri bakanları, video konferans yöntemiyle yarın öğleden sonra toplanacak Dış İlişkiler Konseyinde Doğu Akdeniz, Belarus ve Lübnan'daki önemli gelişmeleri ele alacak.

 YUNANİSTAN VE FRANSA'DAN DOĞU AKDENİZ ADIMLARI

Bakan Çavuşoğlu, 11 Ağustos'taki basın toplantısında Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin, Türkiye'nin iyi niyet göstergesi olarak "taviz değil geçici bazı jestler" yaptığını vurgulamış, AB ve Almanya'nın diyalog için çaba sarf ettiğini hatırlatmıştı.

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de Kıbrıs Türklerinin haklarına ilişkin "hiçbir şekilde taviz vermeyeceğini" söyleyen Çavuşoğlu, "Geldiğimiz noktada kimse Türkiye'ye yönelik 'Siz iyi niyet göstermediniz.' diyemez. Biz iyi niyet gösterdik ama karşı tarafta kötü niyetli bir ülke var. Dolayısıyla suçlayacaklarsa Yunanistan'ı suçlasınlar." ifadesini kullanmıştı.

Aynı gün Atina yönetimi, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına ulaşması ve çalışmaların 23 Ağustos'a kadar devam edeceğinin NAVTEX'le (Denizcilere Duyuru) ilan edilmesinin ardından alarma geçmiş, AB Dış İlişkiler Konseyini "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri" hakkında acil toplantıya çağırmıştı.

Dün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de Yunan mevkidaşı Nikos Panayiotopulos'la telefon görüşmesi yapmıştı.

Bugünse, iki ülkenin Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenlediği duyuruldu.

(AA/ID/SEL)
 

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