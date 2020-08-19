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Çavuşoğlu Nato Genel Sekreteri Stoltenberg İle Telefonda Görüştü

Ankara, 19 Ağustos 20 : TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, telefonda görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusunu değerlendirdi.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:01
Çavuşoğlu Nato Genel Sekreteri Stoltenberg İle Telefonda Görüştü
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Ankara, 19 Ağustos 20 : TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, telefonda görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusunu değerlendirdi.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü.

Kaynaklar, görüşmede, Doğu Akdeniz konusunun ele alındığını kaydetti.

(AA/ÖZ/GÜL)

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