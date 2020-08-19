Çavuşoğlu Nato Genel Sekreteri Stoltenberg İle Telefonda Görüştü

Ankara, 19 Ağustos 20 : TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, telefonda görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusunu değerlendirdi.
Kaynaklar, görüşmede, Doğu Akdeniz konusunun ele alındığını kaydetti.
(AA/ÖZ/GÜL)
Ankara, 19 Ağustos 20 : TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, telefonda görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusunu değerlendirdi.
Ankara, 19 Ağustos 20 : TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, telefonda görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusunu değerlendirdi.
Kaynaklar, görüşmede, Doğu Akdeniz konusunun ele alındığını kaydetti.
(AA/ÖZ/GÜL)